Estate 2021: le località italiane più gettonate e consigli per godersi al meglio le vacanze

Tre cose da ricordare prima della partenza

Informarsi sui servizi in loco

Controllare la scadenza della crema solare

Restare idratati

Le località italiane più gettonate dell’estate 2021

L’estate 2021 è alle porte e con lei la voglia di vacanza. Che sia mare o montagna, gli italiani hanno voglia di evadere. Scopriamo insieme le località più gettonate per questa estate 2021 e alcuni consigli per godersi al meglio le vacanze.Che siate amanti del trekking in montagna, di sdraio e ombrelloni in spiaggia o di passeggiate rilassanti lungo lago o in campagna,La prima cosa da fare quando si prenota una vacanza è. Se per dire prenotate un appartamento in montagna ma c’è un lago balneabile o piscine all’aperto, è fondamentale che vi portiate un costume, altrimentiAltro aspetto molto importante è la, che non va dimenticata nemmeno in vacanza. Al mare o in montagna,, quindi avrete bisogno di proteggerla con la crema solare. Non tutti sanno che, dopo la quale il prodotto non è più efficace e. Spesso succede di non finire un flacone di crema e di lasciarlo nell’armadietto del bagno per poi riutilizzarlo l’anno successivo perché non si vuole gettare nella spazzatura.. Questo problema è facilmente risolvibile, sul volantino Tigotà 2021 infatti viene offertaUn’altra raccomandazione per chi va in vacanza è quella di. Spesso presi dall’entusiasmo di essere in vacanza,e invece è importantissimo, soprattutto d’estate e a maggior ragioneCi sono. Un po’ per la pandemia che non permette di spostarsi all’estero con facilità, un po’ perché gli italiani hanno riscoperto la bellezza del proprio Paese, ancheTra– con, sul podio. Seguono, scelte maggiormente dalle famiglie con i bambini,Per la montagna invece rimarrà molto gettonato il– grazie anche alle tante campagne di marketing attivate e alle iniziative per coinvolgere i turisti. La Trentino Guest Card ne è l’esempio. Viene rilasciata gratuitamente a tutti coloro che soggiornano in una delle strutture convenzionate, a scelta tra hotel, appartamenti, B&B, e dà libero accesso a tutta una serie di attività organizzate quotidianamente o settimanalmente nella zona.. Seguono. Quest’ultimo probabilmente vedrà un’impennata nel bellunese, dove sono state girate le puntate dell’ultima serie di. È stato così anche per il Lago di Braies, quindi, è probabile che la cosa si ripeterà.Il Veneto è scelto anche per le vacanze al lago, ilovviamente, e, ma anche per le, nella città di Padova, ad esempio, è stata prolungata fino all’estate la mostra dedicata a Van Gogh per accogliere tutti quei turisti che causa chiusure e restrizioni non hanno potuto visitarla.Tra letroviamo i grandi classici:che risultano più appetibili da quando non sono invase dai turisti stranieri,Continua anche la tendenza sviluppatasi nel 2020 relativa al. Sono tanti gli italiani che per le vacanze estive sceglieranno di non allontanarsi troppo dalla propria residenza,luoghi meno turistici e conosciuti al grande pubblico:saranno, nuovamente, protagonisti del turismo italiano.