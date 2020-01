La Mostra su Van Gogh a Padova, Centro Altinate di San Gaetano

Van Gogh torna protagonista a Padova

Informazioni utili, date, orari e prezzi biglietti della mostra

sono in programma aper il: a curare l’interessante progetto “” èche mette al centro delle future esposizioni gli, attraverso il lavoro e gli splendidi capolavori dei più grandi maestri, da, per esempio. Paesaggi, vedute e cieli raccontati da grandi artisti capaci di trasmettere la poesia della natura e di conquistare il grande pubblico.Opere provenienti dai più significativi spazi museali di tutto il mondo saranno messe a disposizione affinché siano fruibili in questo ricco e prezioso biennio che ci aspetta, occasione speciale in cui lasciarsi coinvolgere da quello che è indubbiamente un progetto grandioso ed esclusivo.Il primo appuntamento è previsto per ile proseguirà: “” accoglierà i visitatori presso il, con bendel grande maestro, provenienti dai più significativi spazi museali di livello internazionale.Una serie di opere si susseguiranno in unche partendo dal paesaggio giungerà agli autoritratti, in un percorso suggestivo per un’occasione esclusiva da segnare subito in agenda. Per gli appassionati e per i semplici curiosi è questo un momento imperdibile e di grande valore che la città di Padova offre alla cittadinanza e non.Una proposta completata da una programmazione di interessantissimi, quali per esempio untenute dastudiate ad hoc per avvicinare e preparare il pubblico ai grandi temi e suggestioni che emergeranno durante tutto il progetto espositivo.“Van Gogh, I colori della vita”Padova, Centro Altinate di San Gaetano10 ottobre 2020 – 11 aprile 2021il centro Altinate apre dalle 8 alle 20, tutti i giorniprezzi non disponiboliScopri tutte le mostre d'arte in programma nel Veneto