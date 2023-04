Il Festival Cacio e Pepe vs. Carbonara a Muggiò

Informazioni, date e orari del Cacio & Pepe Festival a Muggiò

Calendario delle aperture

Aprile 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Maggio 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Ilè una kermesse itinerante che celebra la cucina romana. Dopo avere già fatto tappa nei mesi scorsi in tante località del Nord Italia, il prossimo appuntamento in programma con la 17° edizione è a(Monza e Brianza)Come sempre troviamo tre giorni di assaggi dellae specialità regionali (pasta fresca cacio e pepe, carbonara, salsiccia e broccoletti, carciofo alla Giudia, porchetta di Ariccia, verdure cotte, arrosticini alla brace, patate fritte, salsiccia e molte altre golosità), il tutto accompagnato da birre artigianali e ottimi vini.Il pubblico può godersi il servizio bar e la ristorazione nell’apposita area dove sono allestiti i tavoli, ma per chi vuole c’è anche la possibilità di usare il servizio d’asporto. L’e non è necessaria la prenotazione.Piazza 9 Novembre 1989, Muggiò (Monza e Brianza).dal 28 aprile all'1 maggio 2023.ingresso gratuito, consumazioni a pagamento.venerdì aperto dalle ore 18;sabato e domenica dalle ore 11 del mattino (orario continuato fino a sera).Concerti:Venerdì 28 aprile ore 21 - Vasco Revolution, tributo a Vasco Rossi.Sabato 29 aprile ore 21 - 88Band, tributo a Max Pezzali & 883.Domenica 30 aprile ore 21 - ’39 Queen Tribute Band.Lunedì 1 maggio concertone - dalle ore 16 band del territorio, alle ore 21 concerto di Treves Blues Band.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook di Via Audio, tel. 3465308662 e pagina Facebook di Italia On The Road.