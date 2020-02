Il Carnevale di Martignano

Informazioni utili, date e orari per visitare il carnevale

Qui nel cuore della Grecìa salentina si aspetta la quaresima con festeggiamenti carnascialeschi che durano quasi un mese, stiamo parlando del Carnevale di, in programma quest’annoSiamo nella provincia di Lecce , in un’enclave linguistica dove si parla un dialetto neo greco, il griko. E qui, come da tradizione ormai da ben 40 anni, ilporta in piazza gruppi mascherati, carri allegorici e un palinsesto davvero ricco di manifestazioni, dalla(29 febbraio, alle 20) al(9 febbraio), e che vede il suo clou nelladi domenica(alle 15) e nelladel(alle 18).Confermato il gemellaggio con la Grecia e il carnevale popolare di Alagonia, piccola comunità vicina a Kalamata dove ci si traveste con abiti antichi e si va di casa in casa con campane e bastoni appesi al collo e alla vita; sarà affidata proprio all’Associazione Culturale di Alagonia l’apertura della sfilata principale. In palio, per premiare i migliori allestimenti, un originale “arlecchino” creato da artisti e artigiani locali. La sfilata è inoltre aperta alle persone diversamente abili, grazie all’allestimento di un’area ad hoc.A chiudere le manifestazioni carnascialesche come sempre ci pensa La Morte de lu Paulinu Cazzasassi, in programma per il 25 febbraio quando da mattina a sera l’intera comunità di Martignano è coinvolta nei riti funebri: la, il, loin vernacolo, il pasto consolatorio (), la lettura del testamento e ilAnche per l’edizione 2020 si da spazio alla, una vera e propria casa del Carnevale che ospita vari laboratori tra cui quello per la costruzione delle, fantocci in cartapesta con lo scheletro di legno ricoperto da fuochi d’artificio, tipici della tradizione abruzzese.Il Carnevale Griko rende omaggio infine acon l’inaugurazione della mostra, che ospita 21 pannelli contenenti scritti illustrati di Gianni Rodari.: Carnevale della Grecìa Salentina e Martignanese (Griko): Martignano (Lecce): dal 7 febbraio al 1° marzo 2020: non disponibili: ingresso libero: carnevale: suldel comune e sulla: siamo a poco meno di una ventina di chilometri a sud di Lecce, per arrivare a Martignano è sufficiente seguire la statale 16.Scopri tutti i carnevali della Puglia