La Soapbox Race Carnival Edition a Tempio Pausania

Informazioni utili, date e orari per visitare il Carnevale

Calendario delle aperture

Febbraio 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Il carnevale di Tempio Pausania , località situata nel cuore della Gallura, si arricchisce quest'anno della prima edizione del ", in programma il. Dall'evento si snoda una lunga serie di appuntamenti dedicati al Carnevale, le cui antiche radici sono legate alla figura disovrano dei festeggiamenti. L'epoca di riferimento è quella pre-romana, quando lo spirito della terra che fruttifica era chiamato Giorgi.La novità del 1° "Soapbox Race Carnival Edition" vuole restituire alla tradizione dei, i carretti usati per gareggiare lungo le vie del paese, una nuova vita. Il percorso direalizzato lungo via Angioi sarà affrontato da tutti i "carruleddi" in gara a partire dalle 14,30 del 15 febbraio. Unavaluterà ogni singolo aspetto dei carretti, dall'esibizione alla bellezza, alla velocità di discesa, per eleggere il vincitore. Terminata la gara, si apriranno ufficialmente, a partire dal giovedì grasso - 20 febbraio - i fasti de ", il carnevale di Tempio, dedicato quest'anno al temaIn tale occasione il Gallo Frisgiola presenterà, alle ore 16, l'arrivo in città di Re Giorgio con tutta la sua corte formata da ambasciatori e carri allegorici attesa dalle danze del corpo di ballo delle “Carrascialine” guidate dalla coreografa Korin Podesva.Via XXV aprile farà da scenografia al matrimonio che tre giorni dopo, domenica 23 alle 15, unirà il Re e ladurante la sfilata deglicostruiti daiesperti della lavorazione della carta pesta affiancati dai 4 carri ospiti provenienti da altre località.Lunedì 24 saranno protagonisti i bambini con il Carnevale a loro dedicato, organizzato pensando, per costumi e ricostruzioni, agli anni '50, in perfetta sintonia con il tema della manifestazione, "indietro tutta" nel tempo e nelle atmosfere. Il processo a Re Giorgio, maestà del Carnevale, si svolgerà, a chiusura della manifestazione il 25 febbraio, martedì grasso. A partire dalle 15 i carri allegorici effettueranno l'ultimo dei passaggi sul percorso din attesa che la giuria proclami il vincitore e chiuda quindi la kermesse lunga 6 giorni.Soapbox Race Carnival Edition",Tempio Pausania (Sassari)dal 15 al 25 febbraio 2020dalle 14,30evento gratuito: sfilate di carnevale: sul sito ufficiale In treno attraverso la linea Sassari-Tempio-Palau. In aereo, atterrando a Olbia . In auto tramite le statali SS 672 da Sassari , SS127 da Olbia e SS133 da Palau . Sono disponibili anche numerosi collegati con l'autobus.Scopri tutti i Carnevali della Sardegna