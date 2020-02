Il Carnevale Liberato a Poggio Mirteto e la Sagra della Bruschetta

Informazioni utili, date e orari per visitare il carnevale e la sagra

Calendario delle aperture

Febbraio 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Il carnevale liberato diaffonda le radici nella storia più antica, fin nei tempi dei riti saturnali, anche se la prima vera festa di Carnevale, nella sua accezione più moderna, sembra risalire al Settecento.Nel corso degli anni, questa celebrazione, conosciuta anche come il, è andata modificandosi nel tempo, fino ad assumere anche contorni enogastronomici con la, che si svolge la domenica precedente – quest’anno il– e apre il rito del, in programma ilSono infatti ormai oltre quarant’anni che si aspetta il carnevale a suon di buon cibo e con una giornata interamente ai prodotti enogastronomici locali, esposti sui banchi della tradizionalededicata alle merci e bestiame.Stand aperti dalle 8 quindi, e poi dalle 12 l’immancabile degustazione di, calde, croccanti e insaporite rigorosamente con olio extravergine Sabina Dop, tanto amato per le sue proprietà organolettiche.E in men che non si dica arriva poi la domenica del, conin costume ein giro per tutto il centro cittadino.: Carnevalone Liberato: Poggio Mirteto ( Rieti : 16 e 23 febbraio 2020: non disponibili: ingresso libero: sagra gastronomica e carnevale: sulla pagina facebook della proloco: il comune di Poggio Mirteto si trova a circa una cinquantina di chilometri da Rieti ed è raggiungibile percorrendo la Via SalariaScopri tutti i carnevali del Lazio