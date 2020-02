Il Carnevale di Francavilla di Sicilia

Informazioni utili, date e orari per visitare il Carnevale

Calendario delle aperture

Il Gran Carnevale Francavillese, nella valle dell'Alcantara, si svolge ormai da più di un secolo con la stessa carica di trasgressività di sempre. Già, perché qui a Francavilla di Sicilia, durante i veglioni di Carnevale, quest'anno, ci si lascia andare a gesti un po' spinti, allusioni a sfondo sessuale e danze trasgressivi, il tutto senza mai sconfinare nella volgarità. La centrale via Vittorio Emanuele tutti gli anni si trasforma in una festa di strada e coperti da maschere che celano volutamente l'identità, ci si concede qualche contatto malandrino in onore dello spirito carnascialesco! Nella città messinese, questo rito spavaldo si tramanda di generazione in generazione, fin da quando gli artigiani del paese che suonavano nel corpo bandistico presero l'abitudine di precedere le sere di veglia, sfilando con costumi bizzarri, intonando canti e balli sopravvissuti ancora oggi. È il caso di Ci 'u visti, ballata in cerchi e caratterizzata dalle mmutticedde, mosse di danza che assomigliano a spinte. La carica erotica del Gran Carnevale Francavillese si ritrova del resto anche nel suo rito conclusivo, u chiantu (il pianto), goliardica rappresentazione del funerale del Re Carnevale. Il carro che trasporta il fantoccio è adorno di vessilli che ritraggono u baccalaru (il baccalà), salsiccia, provole e asso di bastone; tutti in fila a seguire il carro ci son poi vedove e piagnoni (scunchiudùti), uomini vestiti di bianco con la faccia infarinata, che si cimentano in orazioni funebri. Il funerale termina con il Re Carnevale che saluta la Quaresima, a indicare l'inizio della quaresima e…la fine dei piaceri della carne! Gran Carnevale Francavillese: Francavilla di Sicilia (Messina). Dal 22 al 25 febbraio 2020. La cittadina di Francavilla di Sicilia si trova a circa un'ottantina di chilometri a sud di Messina, per raggiungerla si può seguire la statale 114 e poi la 185.