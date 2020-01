Il Carnevale di Sadali

Informazioni utili, date e orari del Carnevale

Calendario delle aperture

Insieme a Sadali condivide il giubilo dell’itinerante, in svolgimento. Il borgo del Sud Sardegna partecipa con i suoialle manifestazioni ospitate dagli altri comuni, preparandosi a far da gran cerimoniereÈ quello il giorno in cui Sadali riceve la visita dellecompartecipanti al Carnevale, un’occasione per vedere coesa la tradizione folkloristica della Sardegna attraverso creazioni variopinte econfluenti in un corteo in equilibrio traLaavviene per le vie del centro urbano, accompagnata dalla popolazione in festa, dalle voci entusiaste, dai cori fanciulleschi e dalle tante acclamazioni collettive. Sadali sfoggia in tale contesto le sue caratteristiche maschere S’Urtzu e Pirimpimponi.Al termine,da gran finale eper tutti.Il Carnevale di Barbagia è organizzato dall’Carnevale di BarbagiaSadali ( Cagliari ).8 febbraio 2020.dalle ore 14.30.ingresso gratuito.Carnevale.consultare la pagina Facebook dell’Associazione Suprugadoriu Seui.Dalla SS 131 prendere lo svincolo per la SS 128 in direzione di Senorbi, proseguire dopo il bivio per Isili e imboccare infine la SS 198 per Sadali; in paese si arriva in autobus partendo dall’autostazione di Cagliari; l’aeroporto di Cagliari Elmas è quello di riferimento.Scopri i principali Carnevali della Sardegna