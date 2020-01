Il Carnevale di Irgoli

Informazioni utili, date e orari del Carnevale

Quello diè da anni uno dei carnevali che meglio ha saputo investire risorse preziose nel vivo magma della, curando in dettaglio l’esposizione degli elementi folkloristici e il magnetismo suscitato presso la popolazione locale.Inoltre, non si tratta di uncircoscritto a livello organizzativo, bensì coinvolge una serie diaventi il medesimo obiettivo, e cioè rivelare verità e leggende, storie e racconti attraverso il fascino innato del travestimento, molto sentito in quel della Sardegna Laè prevista, organizzata dalcon il patrocinio del. Sono attese le maschere Urthos e Buttudos di, sos Tumbarinos della, e ancora sos Corriolos di, Maimones, Murronarzos e Intintos dell’, infine Boes e Merduleddos diLo spettacolo prosegue anche dopo il magnifico, con l’e i fatidiciin piazza che prolungano la festa carnevalesca.Carnevale di IrgoliIrgoli ( Nuoro ).8 febbraio 2020.dalle ore 16.00.ingresso gratuito.Carnevale.consultare la pagina Facebook del Comitato San Nicola Leva 84.In auto si deve percorrere la SS 131 in direzione di Nuoro, superare Siniscola e al bivio Lula-Dorgali-Orosei prendere la SP 125 verso Orosei in modo da arrivare in breve tempo a Irgoli; il borgo si raggiunge con l’autobus ARST linea extraurbana 529; l’aeroporto di riferimento è quello di Olbia Scopri i principali Carnevali della Sardegna