Il Carnevale di Ussassai

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Un Carnevale articolato incoinvolge altrettanti comuni dell’Ogliastra in Sardegna , riscaldando l’umore dei placidi paesi nel periodo. Uno deiapre il suo registro e fa l’appello affinché rispondanoIn quest’ultimo borgo il grande evento itinerante sarà nel giorno conclusivo della kermesse, appunto. Nell’occasione laconterà un minimo di 10 opere, ovvero almeno due per ciascuna località, in quanto il Carnevale di Barbagia prevede nel regolamento che ogni comune partecipi alle manifestazioni ospitate dagli altri.Ai carri si uniscono i variopintie insieme attraversano il centro urbano. In un clima di ritrovo popolare e giubilo condiviso, si dà il via allae allaÈ un’iniziativa dell’Carnevale di BarbagiaUssassai (Nuoro).1° marzo 2020.dalle ore 14.30.ingresso gratuito.Carnevale.consultare la pagina Facebook dell’Associazione Suprugadoriu Seui.In auto si arriva al paese imboccando la SS 389; Ussassai possiede una stazione ferroviaria ma è piuttosto scomoda dato che dista dal centro ben 7 km, si suggerisce quindi l’arrivo in autobus da Nuoro ; l’aeroporto di Olbia Costa Smeralda è quello cui fare riferimento.Scopri i principali Carnevali della Sardegna