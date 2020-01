Le spiagge più belle di Rodi Garganico

Lido del Sole, località omonima

Spiaggia di Ponente, Rodi Garganico

Spiaggia Due Pini, Rodi Garganico

Cala Camomilla e Baia del Leone, Rodi Garganico

Spiaggia di Levante, Rodi Garganico

Spiaggia di San Menaio, Vico del Gargano

Spiaggia di Calenelle, Vico del Gargano

Spiaggia di Zaiana, Peschici sul Gargano

Spiaggia di Calalunga, Peschici sul Gargano

Parte del, famoso per gli agrumi eda decenni, il centro di Rodi Garganico , in Puglia , è non solo un’apprezzata e frequentatissima località balneare, ma anche un crogiolo di storia, arte e cultura. Abitata sin dei tempi del Paleolitico e del periodo Neolitico, la città racchiude numerose testimonianze di epoche diverse, dal Medioevo in poi. Bellissime le chiese che ne impreziosiscono il centro, misterioso e pittoresco il Quartiere Chépe abbasce, caratterizzato da un dedalo di viuzze strette, che si incrociano tra loro come in un labirinto, con squarci di luce inaspettati che si aprono su piazzette nascoste. Un centro cittadino che è stato anche set del film La Legge, con la Lollobrigida, Yves Montand e Mastroianni e che, oggi, è animato spesso da eventi e feste patronali, sagre gastronomiche e concerti di musica jazz.Anche il litorale su cui si affaccia ha un fascino e una bellezza indiscussi: diviso tra spiagge di levante e lidi di ponente, la distesa di sabbia dorata a grana grossa viene interrotta, qua e là, da dune, ciottoli o scogli. E il mare della Puglia , bellissimo, ne aumenta ulteriormente la poesia. Qui una guida alle spiagge imperdibili, alcune tra le spiagge più belle del Gargano Piccolo paradiso di villette basse e bianche, adornate da colorati fiori di buganvillee, circondate da agrumeti profumati, Lido del Sole è la destinazione ideale per le famiglie, ma anche per i giovani. La sua spiaggia, lunga e dorata, si affaccia sul pluripremiato mare verde smeraldo di questo tratto di costa. I fondali sono bassi e digradano dolcemente verso il largo, consentendo così anche ai più piccolini di godere dell’acqua senza rischi.Sia libera che attrezzata, lungo la rena si trovano molti servizi: bar, ristoranti, beach club, oltre ad ampi parcheggi in cui lasciare l’auto.: gli appassionati di snorkeling qui rimarranno soddisfatti.: da Rodi Garganico prendere la strada statale 89 Garganica in direzione sud-est, quindi proseguire sulla SS89 per circa 5,7 chilometri. Continuare su Viale degli Oleandri e poi su Via dei Pini, che costeggia la spiaggia.Posizionata a est di Lido del Sole, la Spiaggia di Ponente è una delle più belle e apprezzate di Rodi Garganico, una lunga serie di dune di sabbia dorata, affacciate sul mare Bandiera Blu dai fondali incredibilmente trasparenti. Per ampi tratti libera, questa spiaggia è però anche punteggiata da numerosi lidi attrezzati, locali sulla sabbia ideali per pranzare o sorseggiare cocktail, chioschi adibiti ad affitto di attrezzature acquatiche. Lungo la strada che costeggia il mare si trovano, poi, aree parcheggio, negozi, ristoranti e bar.: è amata dai surfisti.: la Spiaggia di Ponente si trova in Via Belvedere, Contrada Ripa, a Rodi Garganico.Naturale proseguimento della Spiaggia di Ponente, questa baia si trova incastonata tra la fitta vegetazione e l’azzurro trasparente del mare. La sabbia è fine e dorata, i fondali bassi ed è possibile viverla sia in libertà, usufruendo delle aree libere, che in completo relax, approfittando dei servizi noleggio di sdraio e ombrelloni. Lungo il lido non si trovano altri servizi, come bar o ristoranti, che però sono a disposizione nelle immediate vicinanze. C’è però un parcheggio subito a ridosso della spiaggia, idealmente posizionato sotto frondosi alberi che riparano le auto dal sole a picco delle ore centrali.: è meno conosciuta rispetto ad altre della zona e, dunque, mai troppo affollata.: Spiaggia Due Pini si trova in Contrada Santa Barbara, a Rodi Garganico.Selvagge, riparate, di difficile accesso, queste piccole baie sono caratterizate da bianchi scogli, e mentre la prima viene chiamata così per le fioriture delle margherite, la seconda prende il nome per un scoglio che, staccatosi dalla parete rocciosa, sembra avere la forma di un leone. Quando il mare vi si infrange contro, la schiuma prodotta prende le sembianze di una folta criniera. Composte da candida ghiaia e tratti sabbiosi specie in spiagga del Leone, questi piccoli arenili, vero e proprio angolo di paradiso, sono lambiti da un mare di incredibile bellezza e trasparenza, di colore verde smeraldo. Vista la loro posizione, sulle spiagge non è presente alcun tipo di servizio.: sono la scelta ideale per le coppie in cerca di romanticismo.: si consiglia di raggiungere Baia del Leone via mare. In alternativa, da Rodi Garganico, si deve imboccare la strada statale 89 Garganica in direzione sud-est per circa 300 metri, quindi svoltare a sinistra su Via Scalo Marittimo e, dopo 180 metri, svoltare a destra rimanendo su Via Scalo Marittimo. Dopo 130 metri lasciare la macchina e proseguire a piedi. Il sentiero, però, non è ben segnalato. Cala camomilla si trova ad ovest, oltre il trabucco.Un po’ più corta rispetto a quella di Ponente, la Spiaggia di Levante si estende comunque lungo più di 1 chilometro, ed anch’essa composta da sabbia molto fine e dorata, lambita da acque trasparenti e pulitissime, dal bel colore azzurro-smeraldo. I fondali bassi fanno sì che i bimbi possano giocare senza problemi e chi non ha molta confidenza con l’acqua può godere di questo mare stupendo. Libera, ma anche attrezzata, la Spiaggia di Levante è la Mecca delle famiglie con bambini, così come di chi pratica kite-surf, vela e surf. Disponibili, lungo la strada che la costeggia, diverse aree di sosta.: alle sue spalle si trova una fitta e rigogliosa vegetazione composta da piante di agrumi che profumano l’aria.: la Spiaggia di Levante si trova a Rodi Garganico, nei pressi di Via Trieste.Meno frequentata rispetto alle altre spiagge, questa è però una delle più belle e merita dunque di essere inserita nelle proprie tappe di viaggio. Anche qui il litorale è composto da morbida sabbia dorata, affacciato su acque limpide e cristalline, dal colore turchese e con fondali bassi e dolcemente digradanti. Sia libera che attrezzata, lungo la spiaggia si trovano stabilimenti balneari, ristoranti, beach club e, nelle vicinanze, anche ampi e comodi parcheggi. Tutto intorno, infine, un tripudio di vegetazione: pini, aleppi, alberi di agrumi.: alle spalle della spiaggia domina una splendida torre seicentesca da immortalare in suggestive foto.: da Rodi Garganico prendere la strada statale 89 Garganica in direzione sud-est e percorrerla per 4,9 chilometri. La spiaggia di San Menaio Garganico si trova nel comune di Vico del Gargano Mare verde smeraldo, acqua pura e trasparente, una lunga distesa di sabbia color oro: la Spiaggia di Calenelle si trova al limitare di una fitta pineta ed è incorniciata tra macchia mediterranea e campi coltivati. Selvaggia e completamente libera, è adatta ai giovani, ai surfisti e a coloro i quali non cercano necessariamente le comodità ad ogni costo. Perfetta, dunque, per chi vuole vivere la natura e il mare nel modo più autentico e “non-filtrato” possibile. Alle sue spalle, infine, ci sono diverse possibilità di parcheggio gratuito.: nei pressi della spiaggia si trovano resti di ipogei paleocristiani, alcuni dei quali oggi sono usati come ricovero per le mandrie.: la Spiaggia di Calenelle si trova in Contrada Calenelle a Vico del Gargano Selvaggia, incontaminata, amatissima dai giovani, la Spiaggia di Zaiana a Peschici , sita nell’omonima baia, è un tappeto di sabbia bianchissima e fine, accarezzata dal mare cristallino tipico di questo tratto di costa. In parte libera, è però anche attrezzata con tutto ciò che serve per giornate rilassanti: lettini, ombrelloni, punto ristoro. Nelle vicinanze si trova la famosissima Grotta di Manaccora (Grotta degli Dei), da esplorare con maschera e boccaglio, così come i numerosi anfratti che si aprono tra le rocce vicine alla spiaggia. I parcheggi, infine, si trovano lungo la strada che costeggia la costa, in posizione elevata rispetto alla spiaggia, che si raggiunge scendendo lungo una scalinata.: di sera, è una delle spiagge più cool della zona.: da Rodi Garganico, prendere la strada statale 89 Garganica in direzione sud-est per 15 chilometri circa, quindi seguire le indicazioni per Peschici/Vieste/strada provinciale 52 in direzione Contrada Zaiana per 5,3 chilometri. Parcheggiare l’auto e proseguire a piedi.Abbracciata da rocce a picco sul mare, la Spiaggia di Calalunga situata all’interno del Parco Nazionale del Gargano è una piccola distesa di sabbia dorata, soffice e morbida, lambita da acque turchesi, trasparenti e pulitissime, con fondali bassi adatti a tutti. Attrezzata con punto ristoro e affitto sdraio/ombrelloni, la spiaggia riserva anche una parte a libero accesso (in prossimità degli scogli). Dominata dall’alto da fitta vegetazione e da una torre di vedetta del XVI secolo, nelle sue vicinanze si trova anche un comodo parcheggio gratuito.: il lido è disseminato dai tipici trabucchi, le costruzioni in legno che venivano usate dai pescatori.: da Rodi Garganico, prendere la strada statale 89 Garganica in direzione sud-est per 15 chilometri circa, quindi seguire le indicazioni per Peschici/Vieste/strada provinciale 52 in direzione Contrada Calalunga per 7,9 chilometri. Parcheggiare l’auto e proseguire a piedi.