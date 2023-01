La Sagra della Bruschetta a Casaprota

Informazioni, date e orari della sagra

L’olio extravergine di qualità, quel Sabino insignito della prestigiosa Dop, è il protagonista indiscusso delladi, in provincia di. Siamo ormai alladi una manifestazione che torna puntualmente ad animare questo borgo lazial nell’ultimo fine settimana di gennaio, quest’anno ilCasaprota festeggia così il suo prodotto di punta, un olio extravergine di oliva di altissima qualità, già conosciuto e apprezzato dai Romani; una miscela dal sapore intenso e aromatico che per proprietà organolettiche non teme certo rivali, frutto di panorami e paesaggi tipici di questa zona della Sabina.Il programma come sempre è di tutto rispetto, conal borgo eche esaltano il sapore dell’olio Dop.come se non ci fosse un domani – preparate rigorosamente con pane artigianale passato alla brace –,con mentuccia eLa Sagra della bruschetta di Casaprota ospita anche quest’anno, per la 18° edizione, lacon stand dedicati alle tipicità locali e artigianali della provincia di Rieti.: Sagra della Bruschetta: centro storico, Casaprota (Rieti).28-29 gennaio 2023.: ingresso libero.: sagra gastronomica.Sabato 28 gennaioore 10 Passeggiate a cavallo e dimostrazioni equestri presso La tenuta;ore 12 Apertura mostra mercato;ore 13 Degustazione di spaghetti all'amtriciana;ore 15 Apertura Mostra di pittura e ceramiche a cura di Alessandra Berbardini (Sala Conferenze);ore 16:30 "LA STRATEGIA DELL'OMBRA" di Paolo di Reda. Dialoga con l'autore la giornalista Tania Belli (Teatro Fausto Tozzi);ore 17:30 esibizione del Gruppo Folk "SALUDOS" - Città di Nuoro;ore 19 Degustazione delle Sagne di Scandrigliesi a cura della Pro-Loco di Scandriglia;degustazione di bruschetta e salsicce con l’Olio Extra Vergine di Oliva della Sabina;degustazione di Seadas a cura del Gruppo Folk "SALUDOS" - Pro Loco Città di Nuoro;ore 21 CASAPROCK (Casaprota Music Festival - 1^ edizione).Vin brulè.Domenica 29 gennaioore 10 Apertura mostre e apertura mostra mercato;ore 11 Degustazione di bruschetta e birre artigianali (Piazza Mazzini);esibizione Banda Musicale di Poggio S. Lorenzo diretta dal Maestro Alessandro Lucioli;ore 11:30 Esibizione del Gruppo Folk “SALUDOS” (Città di Nuoro) diretta dal Maestro Giampaolo Piredda;esibizione del Gruppo Folk “LEMARIE” di Poli (Roma);ore 12 Degustazione di bruschetta con l’Olio Extra Vergine di Oliva della Sabina;degustazione di zuppa di farro, tartufo e Olio Extra Vergine;degustazione Fregnacce alla Sabinese e salsicce;ore 14:30 Degustazione della Pizzola di Morro Reatino a cura della Pro-Loco di Morro Reatino;ore 15 CONCERTI BREVI di Alessia Marcato, arpa (Antica Mola Marri e Teatro Fausto Tozzi);spettacolo musicale con l’Orchestra LUCA SEBASTIANI.Maggiori informazioni sul sito ufficiale della Pro Loco.: Casaprota è raggiungibile seguendo l’A1, con uscita Fiano Romano-Rieti.