La Bagna Cauda di Monale

Gli appassionati dell’intingolo piemontese per eccellenza sono avvisati, in arrivo bene tre fine settimana da leccarsi i baffi con ladi Monale , in provinica di Asti. Si parte il weekend, si ripete ile si chiude in bellezza domenicacon appuntamento fisso presso il Salone della Canonica (in via Baldichieri) il sabato alle 20:15 e la domenica a pranzo alle ore 13.Quello che si consuma è un vero e proprio rito da godere in compagnia, un(al prezzo di 28 euro) con affettati misti tipici – dalcrudo, a quello cotto, con aggiunta dell’immancabile–,, minestra in brodo di carne,bagnetto e insalata,al vino ea volontà.I puristi della bagna cauda si tappino le orecchie, ma su ordinazione è possibile gustare lo storico guazzetto piemonteseL’evento è organizzato dalla Pro Loco di Monale in collaborazione con la Polisportiva Monalese.: Bagna cauda: Salone della Canonica, via Baldichieri, Monale (Asti).: 14-15, 21-22 e 29 gennaio 2023.: menù prezzo fisso 28 euro.: sagra gastronomica.sabato dalle 20:15, domenica dalle 13.: maggiori informazioni e menù completo sul sito ufficiale della Pro Loco.: Monale si trova circa 15 km a ovest di, a cui è collegata dalla SR10 e SP9.