La Festa del Radicchio a Mirano

Informazioni utili, date e orari per visitare la sagra del radicchio

23 edizioni per la "F", appuntamento che si rinnova domenicaa Mirano, città inserita nell'area metropolitana di Venezia IlIGP ed ilIGP sono i protagonisti assoluti della manifestazione che ogni anno ricorda l'inserimento della città di Mirano nel territorio dedicato alla produzione di entrambi. Le origini plurisecolari del primo bilanciano la relativa storia recente del secondo, nato a fine 1800 dall'Il colore, rosso nel primo e più chiaro e variegato nel secondo, caratterizza le foglie, croccanti e dal sapore amarognolo in entrambi i casi.Mirano festeggerà il radicchio Rosso e Variegato riunendo, a partirenella sua piazza principale, piazza Martiri,che nel corso dell'intera giornata si affiancheranno ad altri stand nei quali sarà possibile trovare una selezione di prodotti artigianali dell'area. Il programma dell'evento prevedeall’Istituto di Istruzione Superiore “8 Marzo - K. Lorenz”, dove esperti del settore e studenti spiegheranno e mostreranno il ciclo produttivo del Radicchio rosso di Treviso e la possibilità di assaggiare, alle 12, ilprodotto dai volontari della Pro Loco unitamente ad altri piatti che hanno come protagonista il radicchio.Il pomeriggio proseguirà con loorganizzato con balli e canti della tradizione. Lo stand gastronomico della Pro Loco offrirà i piatti tradizionali fino al termine della manifestazione. La produzione di entrambi i prodotti, radicchio rosso e variegato, ha raggiunto negli ultimi anni quantità importanti. In particolare la varietà variegata sfiora le, destinate in parte all'esportazione.Festa del radicchio Città di Mirano e dei Sapori della Tradizione VenetaMirano (Venezia)12 gennaio 2020dalle ore 9,30 in poievento gratuitosagra gastronomicasul sito ufficiale: www.prolocomirano.it Raggiungere in auto Mirano è possibile uscendo a "Dolo-Mirano" sull’Autostrada A4 Milano Venezia . Le linee ferroviarie percorribili si trovano sulla linea Venezia-Padova. Le possibili fermate sono quelle di "Dolo", "Mira-Mirano" o "Mestre-Venezia". Da quest'ultima è possibile raggiungere Mirano (a circa 15 km di distanza) tramite l'autobus n. 7 o il servizio taxi.Scopri tutti gli eventi del Veneto