La Festa di Sant'Antuono a Macerata Campania

La(Sant'Antonio Abate) a Macerata Campania , attrae ogni anno migliaia di visitatori un po’ da tutta Italia ; pregio e merito, quella di essere una di quelle feste della tradizione che affondano le radici in un passato davvero lontano, fin nel XIII secolo, al tempo in cui il bel borgo del casertano era una comunità agricola ed artigianale, e gli artigiani del paese, durante le tradizionali fiere agricole per dare conto della solidità degli attrezzi, percuotevano le botti creando sonorità giunte intatte fino ai nostri giorni e riproposte con le famoseIldi ogni anno, giorno che celebra il Santo patrono, folclore, tradizione e religiosità si fondono tutti insieme dando vita a un periodo di festeggiamenti che comprende solitamente il sabato e la domenica precedenti – quest’anno–, e che vede il suo momento clou nella, conosciute come Battuglie di Pastellessa. Per questa nuova edizione sono previsti bensuddivisi su: I ragazzi del 2000, 'U carr' 'e vasc' 'o vasto, Cantica popolare, L’anema ‘e Sant’Antuono, Cantica popolare caturanese, ‘A sellara, La piccola compagnia de “I punto esclamativo”, La compagnia del 2011, Vecchie maniere, 'U carr' 'e Casavr', Pastellesse Sound Group, L’epoca nov', Suoni antichi, 'A cumpagnia ‘e Sant’Antuono, 'O ritorno 'e Sant'Antuono, I wagliun ra vie ‘e for, ‘A passione ‘e Sant’Antuono, I guagliuni ‘e Sant’Antuono.Dopo la benedizione dei partecipanti prevista per il 5 gennaio, la sfilata della Battuglie di Pastellessa si ripropone per l’11, il 12 gennaio, per poi concludersi il 17 gennaio con l'accensione dei fuochi pirotecnici "figurati”.La festa in onore di Sant'Antuono è caratterizzata da quattro momenti importanti: il fuoco (Cippo di Sant'Antuono), la sfilata dei Carri di Sant'Antuono (Battuglie di Pastellessa), i fuochi pirotecnici figurati e la riffa.Il, che celebra il Santo Patrono, viene acceso la sera prima del 17 gennaio e viene lasciato bruciare tutta notte; la giornata delè infatti interamente dedicata al Santo con la, iche riportano alla memoria i tempi passati – palo di sapone, o albero della cuccagna, corsa con le botti, giro della botte, tiro alla fune e corsa nei sacchi – e ladel piatto tradizionale, la(pasta con le castagne secche), o Pastellessa, da cui deriva anche il nome della musica apotropaica fatta a suon di botti, tini e falci dai bottari di Macerata Campania.Lacoinvolge invece 18 carri allegorici di circa 16 metri di lunghezza su cui trovano posto i bottari che compongono la Battuglia di Pastellessa, coordinati dal Capobattuglia e intenti a riproporre la tipica musica a Pastellessa con botti, tini e falci usati come strumenti a percussione. L’allestimento dei carri è un lavoro molto lungo, anticamente realizzati su carrette e trainati da persone, oggi i carri sono enormi e tirati dal trattore, ma mantengono molti dei simboli dell’iconografica tradizionale, come le, iche cadenzano la base musicale,, attrezzi usati per percuoteree produrre i suoni tipici della Pastellessa.Il culmine della sfilata avviene nella tarda mattinata del, quando tutti i carri si esibiscono davanti al Comitato dei festeggiamenti e si assiste all'accensione deinella piazza principale di Macerata Campania a mezzogiorno. Ad ardere nel fuoco quattro simboli: un’immagine femminile (‘, la signora), ‘(il maiale), un animale da tiro (‘, cioè l’asino) e un attrezzo da lavoro (‘, cioè la scala).A chiudere la festa di Sant'Antuono ci pensa poi lacon la vendita all'asta di tutte le donazioni fatte a Sant’Antonio durante le celebrazioni.Sono tre i modelli ritmico-musicali che si possono sentire nella Battuglia di Pastellessa:o anche “a Sant’Antuono”, realizzato con l'utilizzo di botti, tini e falci, che inizia e si conclude con il “ruglio” o “strenta”;, dal ritmo molto più lento ed è eseguito sulle botti, sui tini senza falci e senza fischietto;, che prevede l'utilizzo di tutti gli strumenti e accompagna i canti.Durante la festa di Sant'Antuono, la tradizione vuole che si prepari la ricetta di quella specialità tipica della cucina povera da cui deriva il nome della musica tradizionale; la past' e 'llessa (o past' e 'llesse) è la pasta con le castagne lesse in cui il dolce della castagna si combina con il piccante del peperoncino. In passato, quando a Macerata Campania ne era diffusa la coltivazione, la castagna era considerata una risorsa importante della dieta alimentare locale, soprattutto in inverno; nessun stupore dunque che sia rimasta nella tradizione culinaria con questo piatto tipico veloce (circa 20 minuti) e facile da preparare.200 g di castagne lesse;300 g di pasta di tipo corto;100 g di pancetta;Aglio;Olio d’oliva extravergine;Peperoncino;Sale.Preparare il soffritto con olio, aglio, pancetta e peperoncino, aggiungere le castagne lesse e fare insaporire a fuoco lento. Quando la pasta arriva a cottura – meglio al dente – farla saltare in padella con soffritto e castagne lesse per qualche minuto.