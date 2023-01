La Festa di Sant'Antonio Abate ad Albano di Lucania

Informazioni, date e orari della festa di Sant'Antonio

D’animo profondamente religioso e con una spiccata propensione alin salsa allegra, il piccolo paese montano di– che osserva gli sprazzi maestosi della provincia dida quasi 900 metri di altitudine – inizia l’anno sotto il segno della devozione: ilsi attende sera per prendere parte alla, una ricorrenza che emoziona stando in compagnia la sera intorno a U Fuc d’ Sant’ Antun.Si tratta di un grandeche fa dimenticare il freddo dell’inverno e si getta alla spalle quanto accaduto nell’anno vecchio propiziando nuove esaltanti realizzazioni. È unaalla quale la popolazione tiene molto, per questo l’associazione che la mantiene viva, il gruppo culturaleformato da giovani volontari, si prodiga con un’energia incredibile affinché le aspettative non vengano mai deluse.Il parroco benedice il sacro fuoco, successivamente ai presenti viene distribuita una calda e succulenta, un piatto gustoso qui chiamato in dialetto lucano cap’nticchj e fasul, un primo accompagnato da buon vino e tanta musica.U Fuc d’ Sant’ Antuncentro storico di Albano di Lucania (Potenza).17 gennaio 2023.dalle ore 16:30 a tarda sera.ingresso gratuito.festa popolare.maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata.da Potenza bisogna prendere la SS 407 Basentana verso Metaponto fino all’uscita dello svincolo di Castelmezzano/Albano di Lucania, dopodiché superare il passaggio a livello e percorrere per 7 km la SP16 che conduce al paese.La stazione si trova sulla linea ferroviaria Battipaglia – Potenza – Metaponto.L’aeroporto di riferimento è quello di Napoli Capodichino, distante circa 151 km dal borgo.