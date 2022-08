Le Notti della Magia ad Albano di Lucania

Informazioni utili, date e orari per partecipare

Calendario delle aperture

Agosto 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Spiritelli, diavoletti, cartomanti e fattucchiere animano i vicoli di questo comune in provincia di Potenza: siamo ad, dove ilvanno in scena, manifestazione giunta alla VIII edizione che ci riporta ai riti più ancestrali e propiziatori della tradizione lucana.Così miti, culti e rituali studiati dall'etnoantropologo Ernesto de Martino vengono riletti e riportati in vita per una tre giorni all’insegna della magia.Ad animare la festa non solo masciare, streghe in grado di togliere il malocchio, e m'nacidd, gli spiriti dei bimbi morti e non battezzati, ma anche cantastorie, artisti di strada, musici e teatranti che danno vita a, equilibrismo,Momento conclusivo delle Notti di Magia è ilcelebrato nella piazza principale di Albano di Lucania, che vede la condanna di una donna per atti di stregoneria e il suggestivo rogo di un fantoccio.: Le Notti della Magia: Albano di Lucania (Potenza).: dal 26 al 28 agosto 2022.: ingresso libero.: dalle ore 19 percorso enogastronomico, musica itinerante, teatro, sand art, artisti di strada, acrobatica aerea, videomapping.Alle ore 24 concerti presso la Villa Comunale:26 agosto Accipiter27 agosto Folkabbestia28 agosto Musicamanovella.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook della manifestazione.: siamo a poco meno di una quarantina di chilometri a sud di; per raggiungere il comune di Albano di Lucania si può seguire la E847.