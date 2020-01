La notte dei Falò a Nusco

Informazioni utili, date e orari per visitare l’evento

, torna uno degli appuntamenti più attesi in Irpinia, ladi, uno dei più bei borghi della Campania . Siamo in provincia di Avellino , per una manifestazione antica, che affonda le proprie radici in un passato medievale e alterna tratti e caratteristiche tra il sacro e il profano.Come sempre quando c’è di mezzo il 17 gennaio, c’entra, patrono di Nusco e protettore degli animali, spesso rappresentato con lingue di fuoco a lambirgli i piedi. Di sicuro questa iconografica ha alimentato il mito del fuoco guaritore di Sant’Antonio, dando via alla tradizione delUna leggenda lega poi l’immagine del fuoco purificatore a unscoppiato a metà del Seicento; in quell’occasione i fuochi vennero accessi per bloccare il propagarsi dell’infezione e richiedere la grazia al Santo patrono.Comunque sia andata, resta il fatto che la notte del 17 gennaio in tutta la provincia si torna ad accender fuochi, e in particolare per le vie della città di Nusco (dei, ilalle 18), dove il falò di Sant’Antuonu è diventato l’evento clou della festa di paese. Ad animare il centro storico tantiispirate al mondo antico,di, spettacoli eL’evento è organizzato dalla Pro Loco Nusco Balcone Dell'Irpinia, con il patrocinio del Comune.: La notte dei Falò: Nusco (Avellino): dal 17 al 19 gennaio 2020: accensione bracieri 17 e 18 gennaio alle 18; apertura stand gastronomici 18 e 19 gennaio alle 12: ingresso libero: sagra gastronomica e manifestazione folcloristica: sulla: siamo a una quarantina di chilometri da Avellino, dal capoluogo si raggiunge Nusco seguendo la statale 400Scopri tutti gli