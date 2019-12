La Mostra Lunar City a Mestre, M9 - Museo del '900

Informazioni utili, date e orari per visitare la Mostra

La mostrarappresenta un appuntamento irrinunciabile per chi viaggia sempre con il naso all’insù, sognando di carpire i segreti della volta celeste e di quel satellite che fa capolino così vicino alla Terra.In programma aldi Mestre , voluta nell’anno in cui ricorre il 50esimo anniversario dello sbarco sulla Luna, la mostra ci porta alla scoperta dei misteri del sistema solare con un viaggio interattivo e coinvolgente.Sono davvero tanti infatti i progressi scientifici che, da quel lontano 20 luglio 1969, si sono susseguiti senza sosta, avvicinando l’uomo sempre più al cosmo. L’esposizione porta così il pubblico alla scoperta dell’universo con tantie occasionia cominciare dallepresenti al terzo piano del museo che sfruttano la realtà virtuale. La prima simula l’interno del, dove i visitatori potranno muoversi liberamente, provare gli effetti dellasugli oggetti e perfino; la seconda è tutta dedicata allache i visitatori potranno rivivere, passeggiando a fianco dei primi astronauti sbarcati sul suolo lunare.Oltre alle installazioni ci sono molte altre sorprese che attendono il pubblico: la simulazione iperrealistica di unarealizzata grazie a una collaborazione italo-tedesca, la ricostruzione dei, dellee deidelle più importanti, grazie ai filmati originali e alle fotografie realizzate durante le riprese del docufilm Lunar City.Durante tutta la durata di Lunar City, M9 propone– siete curiosi di sapere com’è fatta la nuova navicella? –, laboratori didattici rivolti a scolaresche e famiglie dove poter ricostruire addirittura unoda portare a casa; e una serie di eventi collaterali come gli spettacoli dal titolo, organizzati con la presenza di un astronomo dell’istituto nazionale di astrofisica, previsti all’interno del planetario (ingresso compresso nel prezzo del biglietto della mostra). Una sezione a parte è dedicata infine al ruolo dell’Italia nel settore aerospaziale.Curata da Alessandra Bonavina, Lunar City. Vivi l’esperienza è prodotta e realizzata da M9 - Museo del ’900 e Next One Film Group con il patrocinio di ASI – Agenzia Spaziale Italiana, INAF – Istituto Nazionale di Astrofisica e Mibac; in collaborazione con NASA – National Aeronautics and Space Administration, Ambasciata Americana in Italia, ESA – European Space Agency e CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche.: Lunar City. Vivi l’esperienza: Mestre ( Venezia : dal 20 dicembre 2019 al 3 maggio 2020: chiuso il martedì, dal 1° ottobre al 30 aprile, lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 18, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 19; dal 1° maggio al 30 settembre, lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 19, sabato, domenica e festivi dalle 11 alle 22. La biglietteria chiude un’ora prima del Museo: intero 10, ridotto 8 euro, sconti per famiglie e scuole: mostra: sul sito ufficiale del museo: dalla Stazione Ferroviaria di Venezia Mestre si può prendere il Tram Linea 2, direzione Mestre centro fino alla fermata Villa Erizzo; se si arriva in auto, i parcheggi più vicini al museo sono Parcheggio Costa (tel. 0412722352/168), Parcheggio P. le Candiani (tel. 041985616), Parcheggio P.le L. Da Vinci, Parcheggio Umberto I (tel. 0412722352/168).Scopri tutti gli eventi del Veneto