I mercatini di Natale a Mestre

Calendario delle aperture

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Anche quest'anno, come di consueto, anon mancheranno i, tradizione antica che dal nord Europa si è ormai diffusa a macchia d'olio in tutta Italia e che rappresenta una vera e propria garanzia nelle festività di molti italiani.Gli abitanti di Mestre , località di terraferma dell'area di, potranno quindi godere nuovamente della magia e dell'atmosfera gioiosa proprie di questa bella manifestazione, ma con qualche piccolo cambiamento.sarà come sempre la sede dei mercatini, assieme a via Rosa e via Poerio, che accoglieranno le suggestive bancarelle di artigianato e gli stand gastronomici. Dagli addobbi natalizi alla bigiotteria, agli squisiti prodotti tipici di laguna e dintorni, le idee regalo non mancheranno di certo.Potrete dunque tuffarvi nello shopping natalizio del centro di Mestre, magari sorseggiando una bella cioccolata calda o assaggiando gli squisiti prodotti enogastronomici locali che, dagli ottimi vini ai biscotti buranelli, ai salumi e formaggi tipici, si palesano prelibatezze davvero per tutti i gusti. La tradizione delle bancarelle e dei prodotti, ha un punto fermo nelAltra intaccabile tradizione sarà quella dellache, partendo da, terrà banco fino a fine anno facendo da apripista per la prima fiera dell'anno nuovo, la tradizionale, che avrà luogo in via Allegri e sarà una splendida occasione per iniziare l'anno all'insegna dell'allegria e del clima di festa, il tutto accompagnato dagli immancabili dolcetti con cui riempire le classiche calze.Non perdetevi dunque l'opportunità di vivere la magia del Natale tra luci natalizie e profumo di biscotti, a pochi passi dall'incantevole laguna di Venezia Mestre (Venezia).dal 30 novembre 2018 al 6 gennaio 2019.dall'1 al 28 dicembre 2018in Piazza Ferretto, Via Poerio, Via Rosa (ore 10-20:30).1-8-15-22-29 dicembre 2018Piazzetta Coin (ore 8-13).Maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata.dall'1 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 (ore 10-20:30).30 novembre-1-2-7-8-9-14-15-16-21-22-23-24 dicembre 2018in via Palazzo Mestre (ore 10-20).Maggiori informazioni sulla pagina Facebook ufficiale.la via più comoda è l'autostrada A4.Per chi viene da Belluno, l'autostrada è l'A27. Chi arriva dal sud Italia deve prima raggiungere Bologna con la A1 o con la A14 Adriatica, e da Bologna percorrere la A13.In treno: stazione di Venezia Mestre.In aereo: aeroporto di Venezia Marco Polo.Parcheggio Stazione: Viale Stazione, 10Parcheggio Gregory: Piazzale Stazione, 23Apcoa Parking Italia Spa: Via Paccagnella, 11Garage Europa Srl: Corso del Popolo, 55Fly Park Venezia: Via Triestina, 94ParkinGO Venezia: Via Orlanda, 219Venice Park Service: Via Orlanda, 216/aGreen Park S. R. L.: Via dell'Elettronica, 1