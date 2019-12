Il Festival Internazionale degli Artisti di Strada a Grado

Informazioni utili, date e orari per visitare la manifestazione

, le vie del centro storico di Grado sono destinate a diventare un palcoscenico a cielo aperto grazie alLa manifestazione, giunta alla sua undicesima edizione, rallegra e arricchisce un mese all’insegna del divertimento grazie al programma dell’. Per entrambe le giornate, a partire dalle 14 c’è spazio per i laboratori dedicati ai più piccoli e le strade diventano il teatro del lavoro diA seguire, dalle 15 alle 20,daranno vita a tanti spettacoli entusiasmanti e capaci di far divertire grandi e bambini. Iattesi in città sono oltre una trentina, in arrivo da tutta Italia e dall’estero, un vero team di professionisti del divertimento, istrionici e talentuosi.Il Festival Internazionale degli Artisti di Strada FVG è un evento itinerante che tocca diverse località durante tutto l’anno, scegliendo la magica cittadina di Grado come tappa invernale.Se siete di passaggio qui, non dimenticate ilprevisto per il 29 dicembre il Piazza Marin, alle 18.: Festival Internazionale degli Artisti di Strada: Grado ( Gorizia : dal 27 al 28 dicembre 2019: non disponibili: ingresso libero: festival: sulla pagina facebook del Festival: siamo a poco più di quaranta chilometri dal capoluogo di provincia; da Gorizia si raggiunge Grado seguendo la A34 e regionale 352Scopri tutti gli eventi del Friuli Venezia Giulia