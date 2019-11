Il Mercatino dell'Antiquariato a Campagnano di Roma

Informazioni utili, date e orari del mercatino

Calendario delle aperture

Novembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Levanno a costituire ormai da molti anni uno deipiù incisivi e determinanti del centro Italia . La sua importanza è data dal fatto che esso offre peso specifico a molteplici categorie merceologiche appartenenti anche al, al, ale all’largamente intesa.e puntualmente, ildel bel borgo a pochi chilometri da Roma è invasa da uno stuolo di oltrerigorosamente professionisti nel settore, parliamo di antiquari, collezionisti, artigiani e artisti che sui propri banchi allestiscono parterre di mobili, ceramiche, stampe, grammofoni, radio e una molteplicità di altri oggetti ormai ritenuti inusuali, vecchi tappeti, gioielli e orologi che hanno fatto epoca al pari di libri, vinili e arredi a quanto pare nuovamente in auge.Rovistando si arriva a trovare la sinergia con l’, riuscendo sicuramente a ottenerlo a unin grado di far gridare all’. Eppure questo mercatino va ben oltre la compravendita e si rivela un buon pretesto per visitare, le sue torri, la superbae il vicinoLe bancarelle di Campagnanocentro storico di Campagnano di Roma.24 novembre e 29 dicembre 2019, 26 gennaio, 23 febbraio, 29 marzo, 26 aprile, 31 maggio 2020.dalle ore 8.00 alle ore 19.00.accesso gratuito.mercatino dell’antiquariato e del collezionismo.consultare la pagina Facebook dedicata.Percorrere il Grande Raccordo Anulare fino all’uscita n. 5 e imboccare la SS 2 Cassia bis Veientana proseguendo lungo la SP Baccano diretta a Campagnano; in treno si deve necessariamente arrivare alla stazione di Roma Termini, salire sulla Metro A in direzione Battistini e scendere a Valle Aurelia, prendere poi il treno per Viterbo e scendere a Cesano dove un bus navetta collega il paese al borgo; l’aeroporto di Roma Fiumicino è quello di riferimento.Scopri i principali mercatini di antiquariato nel Lazio