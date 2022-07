Dove fare rafting in Valle d'Aosta

Rafting e hydrospeed in Valle d’Aosta sulla Dora Baltea

La piccolaè una delle regioni italiane che meglio si presta alla pratica degli sport fluviali come ilIl suo territorio interamente occupato dalle Alpi, sulle quali si alternanoe parchi naturali, è infatti perfetto per chi ama la natura e le attività all’aria aperta. Il patrimonio storico, circondato da ambienti incontaminati, è parte della cornice paesaggistica che la regione offre ai suoi visitatori.Chi vuole praticare iltrova soluzioni adatte alle proprie esigenze sportive. Il rafting è un’attività che consiste nella discesa di fiumi (o torrenti) affrontando onde, scivoli e rapide su un gommone particolarmente resistente e inaffondabile, chiamato raft, che è governato da un equipaggio munito di pagaie.Questo sport può essere praticato a diversi livelli, per principianti (ci sono percorsi pensati per leal seguito, per chi vuole regalarsi uno ancora per le), e via via a difficoltà crescenti, tanto da essere considerato uno sport estremo. In ogni caso, i centri specializzati propongono il rafting come, permettendo così a tutti di divertirsi.Di seguito abbiamo raccolto una panoramica dei luoghi e dei fiumi, segnalando le principali associazioni e i centri sportivi attivi sul territorio a cui rivolgersi.Il ghiacciaio di Pré de Bar e il ghiacciaio del Miage, sul, alimentano rispettivamente la Dora di Val Ferret e la Dora di Veny, che si uniscono poi a formare la Dora Baltea. Nel suo percorso verso valle, prima di di gettarsi nel Po, il fiume accoglie altri affluenti come la Dora di Verney e il torrente Ayasse, quest’ultimo famoso per la sua bellezza e, tra gli amanti del kayak, anche per la difficoltà tecnica che si affronta.La, nei mesi compresi tra maggio e settembre è: la sua portata aumenta grazie allo scioglimento delle nevi e dei ghiacciai del Monte Bianco e la navigazione diventa particolarmente divertente per chi viole cimentarsi con oltre 25 km di percorsi tra diversi gradi di difficoltà, adatti di volta in volta al rafting, all’hydrospeed o agli altri sport fluviali.È uno dei primi centri per anzianità ad avere dato vita alle attività fluviali ricreative in Valle d’Aosta.Il ventaglio di proposte spazia dal rafting (per il quale esistono diversi pacchetti, per ogni esigenza e grado di esperienza) al kayak e al canyoning.La base del Centro Rafting si affaccia su uno dei tratti più suggestivi della Dora Baltea, presso il Centro Sportivo Comunale di Morgex, a 7 km daCentro Sportivo Comunale di Morgex, via Saint Marc 5,(Aosta). Tel. +39 0165 800088, cell. +39 335 5651019.Con base ad Aymavilles, all’imbocco della Val di Cogne e alle porte del Parco Nazionale del Gran Paradiso, il team di Rafting Republic accompagna gli ospiti lungo la Dora Baltea fino ai piedi del Monte Bianco.La proposta comprende rafting (con pacchetti Family, Classic, Fast and Furious, Advanced, Elite), hydrospeed, canyoning, kayak e anche il parco avventura, ottimo sia per adulti che bambini.Rafting Republic, loc. Ferrière (frazione di Aymavilles,). Tel: +39 346 0990990.Nel campo di attività di Rafting Aventure aci sono sia un parco avventura che le classiche uscite in rafting, kayak e hydrospeed sulla Dora Baltea, ma anche un più tranquillo rafting per conoscere il territorio della bassa Valle d'Aosta nel tratto di Dora Baltea dafino a raggiungere il famosoaccompagnati da guide esperte.Per chi è interessato si organizzano anche escursioni sul fiume Po inRafting Aventure Park, frazione Chavonne 7, Villeneuve (Aosta). Tel. +39 345 5179705.Le attività di rafting, riverbug, hydrospeed, canyoning si svolgono come sempre sulla Dora Baltea con diverse modalità a seconda del pacchetto per il quale si opta, con soluzioni pensate per adulti e bambini, team building e addii al celibato o al nubilato.frazione Le Pont 4,(Aosta). Tel. + 39 366 14 36 899.Lo staff organizza uscite di rafting per ogni tipo di abilità – compresi addii al celibato e al nubilato – ma anche canyoning, hydrospeed, riverbug e kayak sulla Dora Baltea.Rafting Adventure, località Perolle,(Aosta). Tel +39 346 3090856.Cerchi un'idea per una gita di un giorno? Leggi il nostro articolo dedicato alle