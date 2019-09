La Mostra sugli Etruschi a Bologna, Museo Civico Archeologico

La mostra in breve

Ilpresenta un imponente e prezioso progetto dedicato allasi tratta di un affascinante viaggio attraverso benprovenineti da prestigiose realtà museali internazionali: “”.il grande pubblico potrà conoscere da vicino le terre etrusche, attraversando le suggestioni di paesaggi meravigliosi e reperti preziosi capaci di testimoniare le più recenti operazioni di scavo e ricerca.Completerà la splendida mostra unainteramente dedicata alappartenente al museo, ricchissima e di grande valore.Due le sezioni in cui si divide il percorso espositivo: in un primo momento il visitatore si avvicinerà a quelle che sono, per arrivareche lo immergerà in una realtà capace di rapirlo e affascinarlo.Ecco che a questo punto potrà, addentrandosi nei territorie poi ancora la, per un viaggio senza pari, dove oggetti e riproposizioni di siti archeologici lo attenderanno per stupirlo.L’imperdibile progetto è curato da un comitato di rilievo:Etruschi. Viaggio nelle terre dei RasnaMuseo Civico Archeologico, Bologna7 dicembre 2019 – 24 maggio 2020lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì 9 –18; sabato e domenica 10–20intero euro 14,00Scopri tutti gli eventi e le mostre in Emilia-Romagna