Tollegno in scala: la fiera del modellismo ferroviario

Come ogni anno, l’attivissimapropone agli appassionati di modellismo, la mostra che in primavera e autunno dispiega un bagaglio espositivo fatto difedeli agli originali.Per i ferromodellisti l’appuntamento èpresso ladi via Mancini 4, in centro a Tollegno La kermesse di modellismoesplora il comparto a 360° ricreando anche auto, camion e tanti altri mezzi ad alimentazione elettrica, non mancando ovviamente di allestire sfondi suggestivi, piste e binari su cui far sfrecciare quelli che non sono semplici giochi bensì vere e proprie passioni in movimento.Tantissimisi ritrovano per mettere in scena i loro personali mondi motorizzati, costruire perfetteaderenti alla realtà, plastici annoveranti stazioni, carri armati, soldatini, fortini, ferrovie nonché vere cittadine con annessi punti di ristoro e sosta per tir e furgoni. Il paese in provincia di Biella diventa così per due giorni la capitale del modellismo, un microcosmo di meraviglie da toccare e ammirare.Tollegno in scalapalestra comunale, via Mancini 4 – Tollegno (Biella).9-10 novembre 2019, marzo 2020 (date da definire).sabato 9 dalle ore 15.00 alle ore 18.00, domenica 10 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30.ingresso gratuito.fiera del modellismo.consultabile sul sito ufficiale contattare il sig. Gianclaudio al cell. 338/9883919 o all’indirizzo mail gianclaudio.sogno@alice.it Percorrere l’Autostrada A4 Torino Milano fino all’uscita Carisio, poi proseguire in direzione Biella – Tollegno; dalla stazione ferroviaria del capoluogo biellese procedere con gli autobus Atap verso il paese; la località si trova fra gli aeroporti di Caselle e di Milano Malpensa, comodi entrambi.Scopri i principali eventi del Piemonte