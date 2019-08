La Sagra del Pomodoro a Cambiano

Informazioni utili, programma, date e orari della sagra

: è questo il weekend scelto dallaper lo svolgimento della, la cui 42a edizione proporrà come nei quarantuno anni passati la degustazione del prelibato pomodoro costoluto, la cui qualità è nota non soltanto entro confini del comune alle porte di Torino ma persino nel capoluogo del Piemonte Dal 1977 l’appuntamento popolare si è parecchio evoluto mantenendo tuttavia inalterata la formula base che prevede di assaporare la squisitae accedere a un ventaglio enorme di piatti e ricette preparati rigorosamente con il costoluto, la cui autenticità la Pro Loco è chiamata ogni anno a valorizzare. D’altronde, la Sagra si presenta come un piacevole connubio di tradizioni e sapori da preservare concedendo un palcoscenico degno.Sabato 31 si inaugura la serata a partire dalle ore 19.30 con la, seguita dallae lo. Giornata ricca quella di domenica 1° settembre, che vedrà l’organizzata dagli agricoltori di Cambiano parallelamente alla. Entrambi rimarranno allestiti dalla mattina fino al tardo pomeriggio.Gli appassionati di running non possono perdersi alle ore 10.30, la piccola maratona non competitiva di 6 km in partenza da Piazza Cavour. La partecipazione prevede una quota di 8 euro (devoluta in beneficenza) comprensiva di. Dalle ore 11.00 e fino alle 17.00 ci si sollazza con la bruschetta distribuita gratuitamente, mentre alle ore 16.00 spazio alla bellezza in occasione dell’elezione di, sfilata in costume, in abito casual e da sera necessariamente rossi, concorso con giuria aperto alle ragazze dai 16 anni in su.La Sagra del Pomodoro Costoluto, patrocinata dal, si chiude con lae laravvivata dall’orchestra Luca Panama.Sagra del PomodoroPiazzale Pro Loco, via Camporelle, Via Cavour, Piazzetta Santo Spirito - Cambiano (Torino).31 agosto e 1° settembre 2019.sabato dalle ore 19.30 a tarda sera, domenica dalle ore 10.00 a tarda sera.ingresso libero.sagra gastronomica.consultabile sul sito ufficiale della Pro Loco.contattare la Pro Loco all’indirizzo mail info@prolococambiano.it o alla pagina Facebook dell’associazione.Immettersi sull’Autostrada A4/E64 verso Aosta Trafori, seguire per Torino/Abbadia di Stura, procedere su Strada Settimo, svoltare a sinistra in Lungo Stura Lazio e continuare fino ad arrivare in Corso Chieri, dopodiché proseguire sulla SP 5, superare Pino Torinese e San Felice percorrendo la SP 123 e dopo Pecetto entrare a Cambiano; i treni arrivano alla stazione di Cambiano-Santena; attive le linee autobus GTT sulla tratta Torino – Alba ; l’aeroporto internazionale “Sandro Pertini” di Caselle Torinese è quello di riferimento..Scopri i principali eventi del Piemonte