La Sagra del Pomodoro San Marzano DOP a Striano

Il Pomodoro San Marzano Dop accompagnato da tante ricette e piatti locali è il protagonista delladi. Giunta alla sua XX edizione, la manifestazione tutta dedicata alla verace polpa rossa torna nel fine settimana delin questo comune dell’entroterra campano – a pochi passi dalla località che ha dato i natali alla DOP certificata – nei giardini pubblici di via Risorgimento.La sagra è nata per valorizzare e promuovere un po’ tutte le tipicità del territorio, soprattutto a km 0, e far gustare il pomodoro nelle sue differenti varianti della strianese, con glispezzati al ragù, nell’, con glirigorosamente San Marzano DOP, o anche nei secondi, come lae a crudo in unasu una fresella casereccia o magari sulla: Sagra del Pomodoro San Marzano D.O.P.: Giardini Pubblici, via Risorgimento, Striano (Napoli).: dal 15 al 17 settembre 2023.: ingresso libero.: sagra gastronomica.: maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook della Pro Loco.: Striano si trova circa 40 km a sud di, da dove per raggiungere il paese si può seguire la A30 e uscire a Sarno.