Le Rajche, a Subiaco il Festival delle Radici in comune

Secondo il dialetto locale, Rajche significa “radici”, un termine forte che intende definire le origini, il passato e la storia di, paese della Città Metropolitana dila cui anima viene messa a nudo tutti gli anni nell’ambito della XII edizione diQuesta particolarissima manifestazione nel fine settimana delracconta le tante facce del paese attraverso le mille diverse espressioni popolari, la poesia, la parlata, l’arte, la musica e naturalmente la cucina.Si partecipa muniti di, intraprendendo unper vicoli e piazze alla scoperta della tradizione. I visitatori possono assaggiare le tantissime prelibatezze della, ognuna realizzata con l’impiego di pure, e soprattutto al momento. Sono dunque piatti rigorosamente a km 0, ma nel campionario delle specialità nostrane rientrano anche icon i quali le aziende vinicole, stanziali nelle vecchie cantine sparse nel centro cittadino, riempiono i calici da portare al giudizio del palato.Riecheggiano propagandosi senza barriere stornelli e canzonette, gli ingredienti di “Rajche: di legno, di canna, di pelle”,. È in questo suggestivo frangente che si ha la possibilità di vedere all’opera abili artigiani e costruttori di zampogne e altri strumenti, chitarre, organetti e tamburi messi in mostra e fatti provare a chi lo desidera.Prende dunque piena vita un evento capace di accomunare tutti i popoli della Valle dell’Aniene, riuniti all’ombra dellain cui si sono insediati personaggi eccellenti come, ie i. Ladel 27 agosto concorre a tessere un’atmosfera tipica dei giorni migliori, pervasi da un clima di festa che scalda il cuore e alleggerisce la mente dai pensieri quotidiani.La manifestazione si conclude domenica 28 agosto con la consueta e attesissima, una cena all’aperto in cui si consumano pietanze semplici evinte dal mondo di una volta, quasi un pasteggio conviviale declinante infine nel, un caldo ed emozionante arrivederci all’edizione successiva.In realtà, un ultimo appuntamento della rassegna è in programma sabato 17 settembre al Teatro Narzio, dove si svole ilA rendere possibile il tutto è l’Associazione culturale Rajche, un gruppo di volontari i cui sforzi organizzativi mirano a sottolineare il senso di appartenenza a un comune che vive del proprio folklore, e della propria identità costruita nei secoli.Rajche, radici in comunecentro storico di Subiaco (Roma).27-28 agosto e 17 settembre 2022.a pagamento la sacca e il calice per le degustazioni.festival culturale e gastronomico.maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata.Tel. 328 0851027 – 393 9751489 – 335 8173338 o inviare una e-mail all’indirizzo info@rajche.it da Roma bisogna percorrere in auto l’Autostrada A24 Roma - L’Aquila, uscire a Vicovaro-Mandela, successivamente prendere la SS 5 Tiburtina - Valeria fino al bivio con Arsoli, da cui si imbocca la via Sublacense.Le stazioni più vicine sono quelle di Mandela e Carsoli, ubicate sulla linea FM2 Roma - Pescara.In autobus le navette Cotral percorrono la tratta Roma - Subiaco partendo dalla stazione della Metro B di Ponte Mammolo.Roma Fiumicino è l’aeroporto di riferimento.