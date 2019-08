Polesine cosa vedere? Itinerario tra Rovigo e il Delta del Po

Dove si trova il Polesine?

Con un neanche troppa fantasia potremmo forse dire che il Polesine è la “Mesopotamia d'Italia” visto che corre, rigoglioso e geometricamente solcato da canali, tra due importanti fiumi: il Po e l’Adige. Questa sua natura "acquatica"’gli conferisce un'atmosfera un po’ fiabesca, dove il caos cittadino non trova spazio e i rumori che accompagnano i passi dei visitatori sono scanditi dai cinguettii degli uccelli che qui vivono tranquilli.Lì, dove il Veneto si stende nella Pianura Padana, dopo essersi lasciato alle spalle le Dolomiti Bellunesi e le dolci. Siamo in provincia di Rovigo , zona umida di rilevanza internazionale, che, con ilpropone al turista scenari suggestivi forse ancora poco conosciuti ma incantevoli, da esplorare con lo zaino in spalla e un binocolo nello zaino, perché qui si danno appuntamento specie ornitologiche rare e preziose, vero tesoro per gli appassionati di birdwatching.Ho quindi raccolto In questa guida informazioni, consigli e suggerimenti su, meta ideale per le vostre vacanze a stretto contatto con la natura o, più semplicemente, se siete alla ricerca di una gita domenicale fuori porta nel Veneto adatta a tutta la famiglia.A guardarlo dall’alto il Polesine sembra una sorta di grande puzzle disegnato dall’acqua. In questo territorio, infatti, si racconta di come l’uomo sia riuscito, nel corso dei secoli e attraverso bonifiche e opere ingegneristiche incredibili, a sottrarre dall’impeto dell’acqua una lingua di terra, compresa tra Rovigo e il Mar Adriatico e solcata da canali e paleoalvei di antichi fiumi, sui quali, spesso, corrono in sopraelevazione le strade più storiche. Tutto intorno campi coltivati con cura, golene fluviali, gorghi d’acqua risorgente, zone lagunari, ombreggiate pinete e canneti che danno riparo ad aironi, gazze, falchi e altri esemplari di uccelli migratori e non.Nella sezione più orientale del Parco i canali sono circoscritti daglilunghe lingue di sabbia che proteggono la laguna dal mare e ospitano alcune tra le più belle spiagge di tutto il Veneto , come Rosolina Nella parte più interna la terra fertile domata dall’uomo regala prodotti della terra preziosi - come l’, il, il, l’e la- che contribuiscono a rendere superba la tradizione enogastronomica locale. A Tal proposito merita sottolineare che da queste parti l’attività di pesca è intensa. Particolarmente rinomati risultano essere gli allevamenti dellae della, prelibatezze che vi farò sicuramente assaggiare durante il nostro viaggio.Sono certa che un paragrafo di approfondimento suivi permetterà di affrontare con maggior consapevolezza la parte del nostro viaggio in cui gli unici muscoli che dovremo muovere sono quelli masticatori.Il nostro itinerario tra gli assaggi rodigini comincia con glipiù caratteristici, come lao il, e prosegue con ipiù gustosi, come i, i tipici gnocchi polesani conditi con zucchero e cannella, e la grande varietà di, con Insalata di Lusia, al Profumo di Melone del Delta del Po e con la zucca di Melara.Tra iimpossibile non soffermarsi sull’, sulla”, ossia cotta nel tegame di coccio, sul, con asparagi e zafferano, sulle, con uvetta e pinoli, sule sui- anguille -, accompagnati daUn capitolo a parte va dedicato ai, tra il, i più celebri sono quelli di Loreo Villadose , che viene lasciato ad asciugare finché non perde tutta l’umidità, la, deliziosa con i Ciccioli di Maiale, e i, tocchi di pane fritto, senza dimenticarsi di citare lei, la vera regina delle tavole venete. la, da servirsi morbida, fritta o ripassata in forno con i formaggi.Per restare su preparazioni ipocaloriche e adatte per chi è a dieta, passiamo ai, deliziosi budini a base di mosto, le, i biscotti di pasta frolla a forma, per l’appunto di esse, ie la, la torta bassa a base di zucca, farina di mais e frutta secca. Un trionfo per le papille gustative!Per riempire i calici dobbiamo invece chiedere qualche prestito ai vicini, poiché non ci sono né DOC né DOCG polesane. Non è, però, un grossissimo problema, visto che basta fare qualche decina di chilometri per trovare la Strada del Vino dei Colli Euganei , che propone etichette in grado di accompagnare tutti i piatti tipici della tradizione polesana, e la Strada del Prosecco , le bollicine più buone di tutto lo Stivale, perfette per accompagnare gli antipasti e i dessert.Come va la salivazione?Su, forza, partiamo per il nostro viaggio: i ristoranti del Polesine ci stanno aspettando!Una delle prime cose da fare quando ci si ritrova da queste parti è, senza ombra di dubbio, visitare il. Numerose sono le escursioni organizzate su chiatte, canoe e batane, le tradizionali barche a fondo piatto istriane, grazie alle quali potrete andare alla scoperta delle zone meno antropizzate del Polesine, dove il lento navigare lungo il dedalo di canali vi porterà piano piano là dove il fiume si bacia con il mare.Altrocon la quale si può andare davvero ovunque, barca compresa. I percorsi ciclabili sono numerosi e di diversa difficoltà, in modo da soddisfare le esigenze non solo di chi riesce a macinare chilometri ogni giorno, ma anche di chi, meno allenato, si avventura con allegria e leggerezza alla scoperta di questo curioso territorio.Da segnalare senza dubbio la Via delle Valli del Polesine , che definire pista ciclabile è un po’ riduttivo; si tratta, infatti, di un insieme di percorsi per velocipedi che formano, in tutto, quattro itinerari diversi traI cicloturisti più stoici, infine, possono anche valutare di percorrere gli oltre 50 chilometri che dividono Rovigo dal Delta del Po ed esplorare l'intera zona, fin negli anfratti più nascosti.Ovviamente le, armati di un buon paio di scarpe da trekking e di una buona cartina su cui sono segnalati i percorsi più suggestivi. Affascinati le architetture e i reperti che si trovano camminando, dalle antichedei pescatori ai ruderi di vecchie cascine, dalle rovine di ville signorili alledentro le quali è possibile rifugiarsi per spiare uno stormo di Fenicotteri Rosa che atterra silenzioso in tutta la sua spettacolarità.Benvenuti, infine, iche potranno trovare per i loro camper numerosi campeggi, soprattutto in zona Rosolina Mare, e frequenti aree sosta attrezzate.Tra le compagnie che organizzano escursioni meritano sicuramente una menzione la Marino Cacciatori e la Delta Tour Navigazione Turistica , presenti sul Delta del Po da generazioni.Segnalo, infine, il sito ufficiale delIl Polesine, però, non è solo la zona umida più bella e importante d’Europa, ma anche il custode di un patrimonio artistico e culturale di rara, e quasi sconosciuta, bellezza. Città murate, imponenti castelli, eleganti ville gentilizie ed incantevoli borghi si propongono silenziosi al turista appassionato d’arte e di storia. Diamo un'occhiata?Nell’Alto Polesine il punto di riferimento è, deliziosa cittadina che sorge sulla riva destra dell’Adige ed è tagliata in due dal. L’antica, convento benedettino risalente a prima dell’anno Mille, è il monumento simbolo di Badia; il duecentescotrapezoidale è ancor oggi perfettamente conservato, mentre dei muri della Chiesa resta solo qualche rudere dopo lo smantellamento portato a termine durante la dominazione francese.Interessante anche una visita al, piccolo gioiello semisconosciuto che conserva una copia cinquecentesca deleonardesca realizzata da Girolamo Bonsignori, oltre che reperti archeologici locali. Da vedere!Altro gioiello tra i borghi veneti della provincia di Rovigo è Fratta Polesine . Cosa vedere? Indubbiamente, affettuosamente conosciuta con l’appellativo “La Badoera”, sito UNESCO eedificato nel 1556 e ancora perfettamente conservato, coi suoi marmi bianchi portati con fierezza, la scenografica scalinata e le sue linee rotonde e seducenti.Basterebbe questo per rendere obbligatoria la tappa a Fratta, ma noi non ci accontentiamo, perché andiamo a visitare anchee il, ubicato nella barchessa dell'edificio palladiano, che ne ospita i più importanti ritrovamenti. Finiamo con la, dove quello che è stato uno dei padri della democrazia visse con la sua famiglia, prima di dedicare un po’ d’attenzione alle nostre papille gustative, che sono stanche di seguirci in tutto questo girovagare e sono desiderose di assaggiare qualcuna delle specialità raccontate nel paragrafo del gusto.Si riparte alla volta di un altro piccolo capolavoro architettonico del Polesine:. Pensate che più di due millenni fa qui abitavano gli Etruschi e Hatria - questo l’antico nome - era uno dei porti più importanti della regione. Ciò significa che a quei tempi la cittadina si trovava sul mare, mentre oggi dista da esso ben 25 chilometri….com’è possibile? Semplicemente perché, lentamente ma inesorabilmente, il, accumulando i depositi del Po intorno al suo delta.Cosa vedere ad Adria? Ilcittadino custodisce i preziosi reperti archeologici, risalenti agli Etruschi, ai Greci e ai Romani, trovati durante gli appassionati scavi portati avanti dalla famiglia Bocchi alla fine del XIX secolo. Bella anche lache si presenta con la monumentale sacrestia e un antichissimo bassorilievo copto-egiziano del VI secolo.Concludiamo il nostro viaggio con il particolarissimo borgo sparso di Porto Tolle . Cosa vedere? A dire la verità non ci sono grandi edifici da ammirare od opere architettoniche di particolare pregio, perché il nucleo abitato è ubicato in disordine sulla punta più estrema della foce del Po, affacciato sul fiume e sul mare. Si tratta di un paesino disseminato sulle diverse isolette delimitate dai numerosi canali e si propone al visitatore con quella sua anima un po’ confusa, da paese di confine, a cavallo com’è tra la campagna che si allunga alle sue spalle e il mare che si fa sentire verso est.Ma se le cose stanno così, perché vi porto a Porto Tolle? Perché qui ci sono, scorci panoramici che spesso lasciano senza fiato e, soprattutto, iper degustare le cozze e le vongole di Scardovari, i cui orti marini si trovano proprio su questa stessa lingua di sabbia.