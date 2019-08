La Sagra degli Gnocchi a Pognana Lario

Informazioni utili, date e orari della sagra

Calendario delle aperture

Agosto 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Il giorno dopo Ferragosto si è tutti un po’ tristi ma non certo a, incantevole località affacciata sul lago di Como che ildiventa il palcoscenico popolare della favolosa, organizzata per la 46a volta nella sua storia e sempre in concomitanza con laCi si ritrova tutti in chiesa alle ore 10.30 per laofficiata in onore del Santo e c’è grande raccoglimento presso gli accorrenti, gli stessi che alle 11.30 restano ad assistere al tradizionale rituale dell’, l’evento preliminare l’apertura della sagra gastronomica prevista a partire dalle ore 12.00 nel piazzale dell’edificio ecclesiastico.Allo zenit della giornata corrisponde l’apogeo del gusto, l’assaggio dei fantasticipreparati in maniera del tutto artigianale dagli operosi volontari della(oltre 50 impegnati dalla mattina alla sera a pelare patate, bollirle, schiacciarle e impastarle con la farina per formare e modellare la pasta da cuocere, condire e servire), chiamati così a soddisfare gli esigenti palati di migliaia di persone provenienti da tutto il nord d’Italia, da Como, da Bergamo e da tutto il Lario.Accompagneranno gli gnocchi tante altre specialità del territorio, su tutte le buonissime salamelle, la corposa polenta e gli sfiziosi missoltini. La sera si rimane a festeggiare fraSagra degli GnocchiPognana Lario (Como).16 agosto 2019.dalle ore 10.30 alle ore 24.00 circa; degustazioni alle ore 12.00 e alle ore 19.00.ingresso libero.sagra gastronomica.contattare la Pro Loco al cell. 339/5997812 o consultare la pagina Facebook dell’associazione.A Pognana Lario si arriva percorrendo la sponda orientale del lago lungo la SS 583 e la SP 43; in treno sono attive più linee, una di queste la regionale Milano – Saronno - Como; tre gli aeroporti di riferimento, ovvero Milano-Malpensa, Milano-Linate e Bergamo-Orio del Serio, serviti da autobus extraurbani; battelli del servizio Navigazione Laghi sono disponibili a tutte le ore.Scopri i principali eventi della Lombardia