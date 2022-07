La Sagra della Polpetta ad Avetrana

Informazioni utili, date e orari per visitare la sagra

Calendario delle aperture

Agosto 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Adtorna la, un appuntamento che si ripete puntuale ogni anno ilin Piazza Regina Pacis.Siamo in, in provincia di Taranto, per una manifestazione decisa ad animare; una sagra molto conosciuta nel sud Italia, che onora un piatto della tradizione culinaria, la polpetta locale, da gustareo al, accompagnata da molti altri manicaretti della, tanta buonapaesano.Come da copione si inizia a far festa verso sera (dalle 20) e si va avanti afino a tarda notte grazie alla storica band salentina, che incanta i turisti e paesani a suon di, e al sound del gruppo, che propongono brani americani dell'epoca proibizionista e swing, per un'atmosfera anni '20 e '30. Spazio inoltre alla musica trash di Ennio Ciotta, dj del Salento con la sua selezione di musica anni '70/80/90.Per i bambini, infine, divertimento assicurato grazie allo spazio dedicato ai giochiLa Sagra della Polpetta è promossa da La Perla coffee beer wine di Avetrana.: Sagra della Polpetta: Piazza Regina Pacis, Avetrana (Taranto).: 13 agosto 2022.: ingresso libero.: sagra gastronomica.: dalle ore 20.A seguire musica live con Tammurria, The Ruthless e DJ Ennio Ciotta.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook della sagra.: siamo a una cinquantina di chilometri da, da dove per raggiungere Avetrana si può seguire la statale 7ter.