La Fiera del Tartufo Nero a San Pietro Avellana

il comune dell’alto molisano San Pietro Avellana celebra un prodotto principe del territorio, nato e cresciuto in territorio ricco di biodiversità; la storicarende omaggio infatti alla variante nera di questo prezioso fungo e fa da contraltare perfetto a quella in programma a novembre, tutta dedicata alla variante bianca Per questa edizione sono previsti ancora piùpregiato e stand dove assaporare il gusto e testarne la qualità, oltre aconPer pranzo e cena sono garantiti, da gustare con un piacevole, mentre per entrambe le giornate sono previste visite guidate e degustazioni che portano i visitatori alla scoperta di questo varietà molisana.Il tartufo di San Pietro Avellana cresce infatti nei boschi della Riserva della Biosfera MAB UNESCO Alto Molise, una superficie di oltre 25mila ettari di territorio e il comune fa parte dell’associazione nazionale Città del Tartufo che ha presentato la candidatura come Patrimonio immateriale UNESCO della “cerca e cavatura del tartufo in Italia: conoscenze e pratiche tradizionali”.La Fiera del Tartufo Nero di San Pietro Avellana è organizzata dal Comune di San Pietro Avellana e dalla Pro loco “Ad Volana”.: Fiera del Tartufo Nero: San Pietro Avellana ( Isernia : 10 e 11 agosto 2019: non disponibili: ingresso libero: sagra gastronomica: Pro loco “Ad Volana” Tel. 3920406204, info@prolocosanpietroavellana.it : il comune di San Pietro Avellana è raggiungibile da Isernia con la statale 17 o 652Scopri tutti gli eventi del Molise