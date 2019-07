Incantaborgo: il festival di Arti di Strada a Sinalunga

Informazioni utili, date e orari per visitare il Festival

Ingresso libero a tantissimi spettacoli gratuiti di performers e artisti di strada per il, una kermesse giunta alla sua quarta edizione, che accende l’estate diSiamo nelle terre senesi per una due giorni –– che si preannuncia ricca di sorprese con gli intermezziAmami di Mc Fois e Mr Bang di Benjamin Delmas, gli, gli spettacoli dicome L'Aspetto di Tatiana Foschi; e ancoracome Disillusion con i Disguid, esibizioni dia cura degli allievi del progetto Muovil'arte e la performance conclusiva Naufragata del Circo Zoè. festival a cielo aperto, Incantaborgo si svolge in piazza Garibaldi e lungo le vie del centro storico dalle 15 fino a mezzanotte.Molti anche gli eventi collaterali della manifestazione come ladi pittura con esposizioni di Adriano Cipolletti, Antonio Ferragina, Sundria Oglialloro e altri artisti dell'Associazione Culturale Bottega dell'Arte, la mostra fotografica sui borghi a cura di Alessio Grazi e Marta Gorini, ila dimensioni reali e un gustoso: Incantaborgo: Sinalunga ( Siena : dal 20 al 21 luglio 2019: dalle 15 alle 24: ingresso libero: Festival di Arti di Strada: sul sito ufficiale della manifestazione: siamo a una cinquantina di chilometri da Siena, da qui per raggiungere Sinalunga si può seguire la statale 73Scopri tutti gli eventi della Toscana