La Mostra sui Tatuaggi a Mestre, Museo del ‘900

La mostra in breve

Informazioni utili, date, orari e prezzi biglietti della mostra

Calendario delle aperture

Luglio 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Agosto 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Settembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ottobre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Novembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

” è la mostra che ha aperto le porte in questi giorni negli spazi dele che accoglierà il grande pubblico, per raccontare un’arte, quella del tatuaggio, che viene qui osservata da un punto die alla quale viene riconosciuto ilche si èa partire dagli. Il corpo che diventa protagonista: segni, lotte e sofferenze prendono vita e conquistano nuovo spazio, andando al di là del tempo.Curato dacon, il progetto rappresenta un momento prezioso per sondare un mondo sempre più autonomo e di peso nel panorama artistico contemporaneo; il racconto si sviluppa a partire dagli studi e dallache hanno avuto origine ale che proseguono e restituiscono al grande pubblico contenuti nuovi e affascinanti.La storia e le origini del tattoo vengono ripercorse attraverso lae il tempo, il fascino di questa forma espressiva cresce ed arriva ad occupare l’immaginario comune nele poi ancora si assiste ad uno sviluppo ulteriore nell’: sono i viaggi e gli spostamenti, gli incontri e le contaminazioni che provocano un innalzamento dell’interesse per questoDai tatuaggi rinvenuti sulleall’della, fino per esempio alle, il cuie portatore: questo e molto altro attente il visitatore durante il percorso espositivo che riserva bellissime immagini dei più significativi tatuatori contemporanei. Tra i protagonistiper esempio, selezionati tra i più celebri tatuatori contemporanei, ma ancoraquali testimoni di un universo in cui il corpo diviene tutt’uno con la dimensione artistica.Molti i momenti di approfondimento e di riflessione su ciò che è divenuto il tattoo e sul percorso che è stato in grado di fare questa intrigante fotma d'arte, liberandosi da un’etichetta limitativa e non più attuale. Da non perdere.Tattoo. Storie sulla pelleMuseo del ‘900, Mestre5 luglio – 17 novembre 2019tutti i giorni 10 – 19; sabato 11 - 22 (chiuso il martedì)intero euro 13,50Scopri tutte le mostre del Veneto