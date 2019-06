La Festa Medievale di Randazzo

Informazioni utili, date, orari e biglietti della festa

Una delle più belle rievocazioni storiche della Sicilia va in scena ain occasione dell’estiva, la cui XXIII edizione si svolge nelle giornate delnel centro della cittadina in provincia di Catania Si ritorna così al tempo del soggiorno di, ultima regina di Sicilia, in un’atmosfera ricreata per la prima volta nel 1995, anno del debutto di questa rievocazione storica molto sentita dagli abitanti. Da allora, ilha assunto un prestigio e un’importanza crescenti grazie all’opera appassionata dell’. La sfilata conta oltrevestiti in abiti tipici del Quattrocento e divisi in nuclei precisi: c’è il, la, ilincaricato di scortare la, ile il, seguito daiche eseguono coreografie del ‘300 e ‘400.Le strade e le piazze delfanno da scenario a vari momenti di spettacolo, concerti medievali ed esibizioni da parte di acrobati, trampolieri e artisti di strada di vario genere. Immancabili le rappresentazioni teatrali, i giullari e le performance degli abilissimi sbandieratori. Ovunque vengono aperte la sera le miticheper allestire le tavolate imbandite in occasione delleA tutto ciò si aggiungono giochi e giostre, il, l’, l’e l’attesoFesta Medievalequartiere San Martino – Randazzo (Catania).27-28 luglio 2019.dalle ore 10.00 a tarda notte.accesso gratuito.rievocazione storica.consultare la pagina Facebook dell’Associazione Sicularagonensia.inviare una e-mail all’indirizzo associazionesicularagonensia@gmail.com In auto si deve percorrere l’Autostrada Messina - Catania uscendo successivamente a Fiumefreddo per imboccare la SS 120 diretta a Randazzo; disponibile la Ferrovia Circumetnea che porta alla stazione della cittadina; l’aeroporto Fontanarossa di Catania è quello di riferimento.Scopri i principali eventi della Sicilia