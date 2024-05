La Sagra della Fiorentina a Poggio Berni

Informazioni, date e orari della Sagra della Fiorentina

Bella, verace, formosa e succosa, sanguigna e tosta quanto basta, con il grasso nei punti giusti e pronta a sciogliersi in bocca. Parliamo di quel gran bisteccone della, eccellenza dell’allevamento italiano che solo a menzionarla fa andare in brodo di giuggiole le ghiandole salivari. Ebbene, a, frazione diin provincia di, la adorano tanto da dedicarvi un fine settimana di gusto in occasione della, da anni organizzata il terzo weekend di luglio.Sebbene sia originaria della Toscana, questa bistecca trova un palcoscenico ideale anche in Emilia-Romagna. La regina delle carni fa la sua entrata trionfale sulle tavole del paese il, onorate della presenza di questa assoluta prelibatezza servitain compagnia di tante specialità autenticamente romagnole. Loè aperto dalle ore 19. Dopo la cena, la serata prosegue con la musica dal vivo.Sagra della FiorentinaPoggio Berni, fraz. di Poggio Torriana (Rimini).20-21 luglio 2024.ingresso gratuito alla sagra.stand gastonomici in funzione dalle ore 19 alle 22.Sabato 20 luglio 2024Reunion La Tana del Blascoore 19 Tributo a DINO MORONIore 21 Tributo a VASCO ROSSIore 22:30 La Discoteca di ENRICO IL PAZZO. Spettacolo a pagamentoDomenica 21 luglio 2024ore 21 Tributo a RENATO ZERO di Fabio Ricci. Ingresso gratuito.maggiori informazioni sono disponibili sul sito e sulla pagina Facebook della Pro Loco di Poggio Berni. Tel. 3408915247, e-mail: info@prolocopoggioberni.rn.it.dal casello di Rimini Nord – Bellaria – Santarcangelo procedere sulla SP 14, superare Gemmiano e continuare in direzione di Poggio Torriana.In treno bisogna arrivare alla stazione di Rimini (la distanza da Poggio Torriana è di 20 km), poi proseguire fino ache si collega alla località tramite la linea bus 114.L'aeroporto di Rimini dista 24 km dal paese.