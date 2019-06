Itinerario in Costa Azzurra: da Antibes a Saint-Paul-de-Vence

Passeggiate nella natura a Cap d'Antibes

Itinerari d'arte e bagni di sole ad Antibes

Saint Paul de Vence, atmosfere provenzali

Conpunteggiata da borghi pittoreschi e città frequentate dal migliore jet set internazionale, lanon delude mai; basta guadagnare Menton e si apre davanti agli occhi quel paesaggio che ha incantato tanti pittori e scrittori, a partire da, che visse tra Vallauris e Antibes nel ‘46, eche vi giunse negli anni ’20 e ne rimase così folgorato da ambientarci parte del romanzo Tender Is the Night.Per un assaggio di questa magia, si può programmare un weekend train auto o anche in moto, tra curve, tornanti, sali e scendi su strade panoramiche che regalano scorsi impareggiabili sul litorale. In alternativa potete optare per il treno fino a Nizza – tariffe convenienti con Thello – e poi prevedere un servizio di transfer.La prima tappa dell’itinerario è Cap d’Antibes, un promontorio con ville private, hotel esclusivi e polmoni verdi come il, giardino botanico di oltre 4 ettari; ovunque una vegetazione vivida e fitta, che regala colori sorprendenti anche in autunno. Classificato come area «Natura 2000» per l’incredibile biodiversità marina e terrestre che lo caratterizza, Cap d’Antibes si scopre con calma, passeggiando tra gli spazi ombrosi e quieti del, nove ettari di proprietà del Conservatorio del Litorale, aperto al pubblico e visitabile tutto l’anno. Leattraversa il bosco e il lecceto fino alla, con numerosi ex-voto di marinai, e al faro non più visitabile; da qui si può godere una bella vista su tutta lae sostare al piccolo Bistrot du Curé, per assaggiare qualche specialità locale.Sempre qui a Cap d’Antibes, abbarbicato sulla scogliera, si trova il famoso, immortalato da Scott Fitzgerald nel già citato Tender Is the Night. Prima di ripiegare verso la città, vale la pena fare una sosta per ammirare questo splendido palazzo del 1870, immerso tra ettari di giardini, pini e palme secolari, frequentato da star del cinema – soprattutto durante il Festival di Cannes – e nobili. E non è certo difficile capire il perché. Di proprietà dell’Oetker Collection, Hotel du Cap-Eden-Roc conserva ancora tutto il fascino della bella villa ritratta nei romanzi dello scrittore americano e nei film di Brigitte Bardot. Un superbo roseto, una piscina di acqua di mare che aggetta sul mare, un ristorante panoramico e tanti piccoli sentieri dove perdersi tra relax e silenzio, fanno di questo luogo un must imperdibile.Nel primo pomeriggio si rientra in città, ad Antibes , che insieme a Juan-les-Pins , affaccia sulla baia naturale dominata dal promontorio di Cap D’Antibes. Case color pastello, balconi fioriti, vicoli stretti e caratteristici che ospitano ristorati di pesce, sono il cuore del centro storico. Per chi preferisce una sosta d’arte, non c’è che l’imbarazzo della scelta a partire dal famosoospitato nel Castello Grimaldi, un’esposizione con 23 quadri e 44 disegni realizzati dall’artista spagnolo nel 1946; sulla terrazza del museo si può ammirare una collezione di sculture di Germaine Richier e altri artisti tra cui Joan Miró e Bernard Pagès.In alternativa si può optare per il, o una sosta alche ospita le, scultura monumentale realizzata da Jaume Plensa, o ancora scegliere il museo dedicato a, famoso illustratore che visse tanti anni qui, o uno dei tanti atelier d’arte presenti in città.Per chi è in cerca di atmosfere più provenzali, suggeriamo il caratteristico e vivace, un mercato al coperto con prodotti tipici della zona (in estate aperto ogni mattina); se invece si vuole trascorrere un pomeriggio in, si può scegliere tra le tante calette a scoglio o le lunghe distese di sabbia fine, comee la, che si trovano ad Antibes, oppure spostarsi verso Juan-les-Pins, sobborgo quieto di giorno e regno della movida di sera.Per la seconda tappa del weekend in Costa Azzurra , si può scegliere di partire alla scoperta dell’entroterra e visitare Saint-Paul de Vence, piccolo paesino abbarbicato sulle Alpi marittime; di qui sono passati tanti artisti famosi da Prévert a Matisse, habitué del famoso, e celebrità internazionali come Yves Montand e Lino Ventura che appena fuori le mura giocavano partite di petanque nel campo di bocce più famoso del mondo.Il bel borgo ha un’aria già tutta provenzale e per respirarla è sufficiente varcare le mura difensive volute da Francesco I e proseguire fino alungo, balcone panoramico che affaccia su vigneti e oliveti.Dopo una sosta aldove riposa, che visse a Saint-Paul de Vence dal 1966 al 1985, si può risalire la suggestiva, tutta lastricata di sampietrini e colorata di fiori; qui trovano posto le tante botteghe artigiane e gli atelier di artisti e designer. Una passeggiata piacevole, da fare curiosando un po’ qua e là – al n° 2 disi trova la casa che Simone Signoret occupava con Yves Montand – fino a raggiungere la piazza centrale con l’anticodel castello ora sede del municipio di Saint-Paul, la chiesa principale e la vicina. Opera dell’artista, la cappella è un’oasi di pace e armonia, colorata da un mosaico sorprendente sui toni dell’arancio, realizzato con oltre duemila tessere per metro quadrato.Poco fuori dal centro storico, immersa nella natura, laospita una delle più importanti collezioni di opere d’arte del XX secolo con capolavori di Alberto Giacometti, Joan Miro, Marc Chagall, Alexander Calder, Georges Braque e Fernand Léger.Alle spalle di Saint-Paul de Vence, si estende l’immensa area verde del; proprio ai margini, a poco più di una decina di chilometri da Saint Paul de Vence, si trova lo, hotel 5 stelle di proprietà dell’Oetker Collection, immerso in un panorama fatto di colline rocciose dalle forme ardite e distese di oliveti. L’atmosfera è bucolica, una piscina posta al centro delcon cinquanta varietà di piante differenti ediche ne punteggiano il profilo. Il percorso d’arte prosegue anche all’interno dell’hotel, con una galleria dedicata alle opere di, mentre dalla terrazza panoramica del ristorante– aperto a tutti – la vista spazia fin verso il mare.Vale davvero la pena fermarsi qui anche solo per una cena e gustare ladello chef Jean-Luc Lefrançois e le dolci specialità della maestra pasticcera Eve Moncorger.