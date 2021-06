Il Montagnana Wine Festival

Informazioni utili, date, orari e biglietti del festival

Calendario delle aperture

Le province di Padova e le loro eccellenze di Bacco si danno appuntamento nello splendido borgo medievale diin occasione della nuova edizione del, in calendariosono motivo d'interesse per gli appassionati di vino, assieme agli spettacoli, all'arte, alla musica e ai piatti preparati dai migliori chef veneti, che saranno la compagnia ideale per un viaggio tra gusti, sapori e volti di un territorio.Per l'occasione le tre province venete dialogano con il visitatore lungo unarticolato nelle vie deldi Montagnana, un gioiello che ha perfettamente conservato nel tempo il suo carattere di cittadella fortificata. Ci sono tre giorni per scoprire il fascino della Città Murata, riconosciuta non solo come uno dei, ma anche uno deiLa manifestazione si svolge nel risepetto delle misure sanitarie di prevenzione dal Covid-19.Montagnana Wine Festivalcentro storico di Montagnana (Padova).9-10-11 luglio 2021.in attesa di dettagli.manifestazione enogastronomica.maggiori informazioni sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.dall'Autostrada A13 Padova – Bologna uscire a, oppure uscire a Montecchio-Lonigo dall’Autostrada A4, o ancora percorrere la SS Transpoletana Verona – Rovigo uscendo a Legnago. La stazione locale si trova sulla linea ferroviaria Padova – Mantova.L’aeroporto “Marco Polo” didista 92 km dal borgo.