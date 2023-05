Il Carosello Storico dei Rioni a Cori

Informazioni utili, date e orari del Carosello dei Rioni

Calendario delle aperture

Giugno 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Luglio 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Ilè perun appuntamento imperdibile, per il quale la popolazione si prepara tutto l’anno accumulando gioia ed entusiasmo da sprigionare nell’arco del suo svolgersi.la cittadina in provincia diospita manifestazioni che per folklore, importanza storica e blasone hanno ben pochi eguali nelL’apertura ufficiale dei festeggiamenti coincide con il significativo e simbolico(17 giugno) e la cerimonia in Piazza Sant’Oliva cui è annesso il rito della, preceduti la sera dallaDomenica 25 giugno è il giorno dedicato al Palio della Madonna del Soccorso che si disputa in Piazza Signina, anticipato dalla sfilata delche da Piazza della Croce percorre le strade principali del centro.Sabato 29 luglio ecco il tanto attesoche si disputa nel Campo di gara di Stoza, anch’esso introdotto dal corteo storico. Quest’ultimo segue un ordine rigoroso: i Priori delle Tre Porte stanno in prima fila, vengono successivamente i Paggi, il Vessillifero, il Capitano Generale a cavallo con gli Armigeri di scorta e il Barbaresco, i Valletti e, poco dopo, il Podestà, il Giudice, il Notaio dei Malefici, il Notaio del Banco Civile e il Notaio Cancelliere. Fra loro compare il Camerlengo insieme agli Armigeri, al Bargello e ai Birri. accompagnati da uno stuolo di bellissime dame.Il Carosello Storico dei Rioni è stato ideato nel 1937 dall’Opera Nazionale Dopolavoro insieme all’Ente Provinciale Turismo di Littoria e al Comune di Cori, pensato come un modo di includere i festeggiamenti in onore della Madonna del Soccorso e della Santa Patrona Oliva. Il palio viene conteso dalle tre Porte cittadine o rioni,, ma più che il vincitore a rivestire l’importanza maggiore è l’intera organizzazione che annovera eccezionali cortei storici ai quali partecipano circavestiti con i tipici coloratissimi costumi del XVI secolo.Il palio consiste in unaal quale prendono parte i rappresentanti dei singoli rioni, che a cavallo hanno l’obiettivo di infilare con il loro pugnale anelli del diametro di 3 cm accumulandone quanti più possibile.Carosello Storico dei Rionicentro storico di Cori (Latina).dal 17 giugno al 29 luglio 2023.Giuramento dei Priori - 17 giugno ore 21:30;Sfilata in costume e Palio della Madonna del Soccorso - 25 giugno dalle ore 16;Palio di Sant’Oliva 29 luglio ore 19.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook del Palio.Ente Carosello Storico (e-mail) info@paliodicori.it.Cori si raggiunge comodamente percorrendo l’Autostrada A1 e uscendo a Valmontone per poi proseguire in direzione di Artena e Giulianello, o imboccando la SS Appia o la Via Pontina SS 148.Dalla stazione di Latina prendere l’autobus che la collega al paese.Roma Fiumicino e Roma Ciampino sono gli aeroporti di riferimento.