La Festa e il Palio della Madonna del Soccorso a Cori

Il Palio di Cori

Informazioni utili, date e orari della festa

Calendario delle aperture

Maggio 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Giugno 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Ogni città ha le sue celebrazioni religiose, le sue credenze e i riti che ne derivano in ossequio a un’iconografia sacra da prendere a modello.e la sua calorosa popolazione onorano la Vergine con la, tenuta nella cittadina laziale ogni anno la. Gli appuntamenti quest'anno sono in programmaLa patrona locale viene osannata con tanti appuntamenti, toccando il culmine nellache, in partenza dalla, arriva alportandosi dietro un seguito di fedeli, devoti e il sindaco, recante in dono per la Santa alcuni ceri. Il cordone attraversa le vie del centro storico innalzando il pesante quadro della Madonna, portato in spalla fino a destinazione.Si tratta di unache si rinnova dal 4 maggio 1521, giorno in cui una bambina di tre anni,, si smarrì nei boschi del monte delle Ginestre venendo però protetta per otto lunghi giorni da una misteriosa signora che si rivelò essere la Vergine Maria. Indicò la strada per il paese alla piccola, cosicché ella poté far ritorno a casa raccontando l’accaduto. I compaesani ritrovarono nel luogo dell’apparizione il quadro condotto oggi in processione.Domenica sera, dopo una giornata di stand gastronomici, liturgie e concerti musicali, è tripudio di fuochi d’artificio, uno spettacolo che anticipa di molto l’antica corsa equestre dell’anello, ovvero ilche si corre l’, a differenza di un tempo, quando l’evento andava in scena il lunedì pomeriggio.Festa della Madonna del SoccorsoCori (Latina).10-11-12-13 maggio 2024 (Festa), 30 giugno 2024 (Palio).ingresso gratuito.festa religiosa.maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del palio e sulla pagina Facebook del Santuario della Madonna del Soccorso.Cori si raggiunge agevolmente percorrendo l’Autostrada A1 con uscita a Valmontone e proseguimento in direzione die Giulianello, oppure imboccando la SS Appia o la Via Pontina SS 148.Dalla stazione di Latina prendere l’autobus diretto al paese.Roma Fiumicino e Roma Ciampino sono gli aeroporti di riferimento.