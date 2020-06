Spiaggia dei Gigli, Isola di Capo Rizzuto - Sovereto

Spiaggia di Capo Piccolo, Isola di Capo Rizzuto

Spiaggia Le Castella, Isola di Capo Rizzuto

Spiaggia Grande - Spiaggia Rossa, Capo Rizzuto

Spiaggia Le Cannella, Isola di Capo Rizzuto

Spiaggia di Scifo, Capo Colonna

A dispetto del nome,non è una terra che emerge dalle acque, ma un Comune calabro in provincia di. Nonostante la bellezza, le gemme che racchiude e spiagge da favola, questa località è ancora. Per fortuna, verrebbe da dire.Qui meraviglie come l’, gioiello naturalistico incontaminato, ilo il, splendidamente preservate, raccontano di un passato antichissimo e lasciano stupefatti i turisti in visita che scoprono gemme inaspettate nel mare di Calabria.Non solo cultura e storia, ma anche unafortemente radicata al territorio, con piatti tipici famosi e apprezzati a livello internazionale, e un ricco calendario di eventi. Ruolo molto importante, infine, è giocato dal: pulito, dai colori affascinanti e bello da togliere il fiato. Scopriamo insieme, di seguito, quali sono le spiagge più belle a Isola di Capo Rizzuto.Inserita nel contesto naturale dell’Area Marina Protetta di Capo Rizzuto, questa spiaggia con una sabbia dal particolarissimo color oro è bagnata dal mare turchese e contornata da scogliere alte e impervie. Un piccolo paradiso nella macchia mediterranea dove anche i fondali riflettono la luce di mille colori.A metà strada tra Capo Piccolo e Le Castella, la spiaggia dei Gigli prende il nome dai fiori che crescono, spontanei, tra le dune dorate. Alle sue spalle, tanta vegetazione (tra cui boschi di sughero e pineta) pronta a regalare ombra e riposo nelle giornate più assolate. Sulla rena, un piccolo punto ristoro garantisce cibo e bevande per chi non desidera portare vettovaglie con sé. Mentre per i più solitari, c’è un sentiero sul lato della spiaggia che accompagna in una minuscola, silenziosa e romantica caletta. Nei pressi della pineta, infine, si trovano anche alcuni parcheggi.: è un angolo di paradiso che non teme il confronto con le più blasonate spiagge caraibiche.: da Isola di Capo Rizzuto, prendere la Strada Statale 106 Jonica/E90 per 3,9 km circa, quindi seguire le indicazioni Contrada Sovereto, per circa 1,1 km. In prossimità della pineta parcheggiare l’auto e proseguire a piedi.Un lungo tratto di sabbia fine e dorata, acque verde smeraldo e, qua e là, qualche scoglio che affiora dal mare: la spiaggia di Capo Piccolo è una delle più belle e suggestive di questa zona.Inserita all’interno della Riserva Marina di Capo Rizzuto, è sia libera che dotata di stabilimenti balneari, vi si trovano punti ristoro e un piccolo parcheggio. Anche su questa spiaggia nascono, tra le dune, gigli spontanei. Molto affollata in estate, è bene arrivare al mattino presto, così da garantirsi un posto fronte mare.: fuori stagione vi si possono ammirare le tartarughe marine.: da Isola di Capo Rizzuto, prendere la strada provinciale 46 per circa 3,6 chilometri, quindi svoltare a destra e, dopo 750 metri, di nuovo a destra verso Località Cipolla. Seguire le indicazioni per Località Cipolla per 500 metri, poi svoltare a sinistra alle indicazioni per Villaggio Selene. Dopo un chilometro parcheggiare l’auto e proseguire a piedi.Molto ampia, con soffice sabbia rossa mista a ghiaietta e mare limpidissimo, lasi trova all’ombra di un meraviglioso castello del XV secolo, ed entra di diritto nellaIl bellissimo mare azzurro e trasparente ha fondali inizialmente bassi, che diventano poi via via più alti verso il largo, ma dolcemente. Sul fondo del mare, negli anfratti e vicino agli scogli che delimitano la spiaggia, gli appassionati di vita marina potranno ammirare diverse specie di pesci variopinti. Spiaggia libera e, dunque, priva di qualsiasi servizio, è però contornata sul lungomare da bar, ristoranti e locali.: quando vi ricapita di fare un bagno con vista su una splendida fortezza?Il nome deriva sia dalle: rosso fuoco a tratti, mattone in altri.La rena è fine e morbida, il mare una immensa tavola azzurrissima, dai fondali che digradano dolcemente verso il largo. Sia libera che attrezzata, nei suoi pressi si trovano anche ristorantini tipici e una bellissima gastronomia con tavolini nella quale ordinare piatti veloci, ma gustosi. Molto frequentata in estate, è perfetta per le famiglie, ma anche per gruppi di amici. Nelle sue vicinanze, infine, si trova un ampio e comodo parcheggio gratuito.: l colore della sabbia è unico nel suo genere al tramonto, il sole infuocato sul mare farà un tutt’uno con la sabbia.: la Spiaggia Grande-Rossa si trova su Via Punta Fiume Nicà.Parola d’ordine? Policromia. Questa spiaggia, infatti, regala diverse tonalità della tavolozza dei colori, sia fuori che dentro l’acqua. La sabbia, fine e dorata, in alcuni punti assume una meravigliosa tonalità rossa. Il mare è cristallino e trasparente, a tratti azzurro e a tratti verde smeraldo, mentre i suoi fondali assumono di volta in volta le tonalità variopinte dei numerosi pesci che li abitano.Nonostante nei pressi della spiaggia ci siano diverse strutture ricettive, Le Cannella è interamente libera e priva di bar, punti ristoro o stabilimenti balneari. Ed è proprio questa assenza che ha permesso all’ecosistema della spiaggia di mantenersi intatto. Mai troppo frequentata, poi, questa spiaggia è perfetta per gruppi di amici, famiglie con bambini non troppo piccoli, coppie.: piacerà alle amanti del bien-être. Vi si trova facilmente argilla, con la quale farsi dei salutari fanghi.: da Isola di Capo Rizzuto, imboccare la strada provinciale 47 e percorrerla per 5,8 chilometri. Parcheggiare l’auto lungo la strada e proseguire a piedi.A metà strada tra Isola di Capo Rizzuto e Crotone, questa spiaggia è dominata dalla Torre di Scifo, di epoca seicentesca. Meravigliosa e imperdibile, la sua sabbia ha il tipico colore rosso fuoco della zona e il mare è cristallino e limpido.Contornata dalla macchia mediterranea, la spiaggia di Scifo non è particolarmente ampia e, soprattutto d’estate, può rivelarsi molto affollata. Anche questa libera, è apprezzata soprattutto per la vivace vita sottomarina, gioia di subacquei e amanti dello snorkeling. Unica “pecca”, soprattutto per le famiglie con bambini, è la totale assenza di qualsiasi tipo di servizio, anche nelle sue vicinanze.: vicino alla spiaggia si trova un parco archeologico con i resti del Tempio di Hera Lacinia. Da non perdere!