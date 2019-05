La Sagra Sapori e Profumi di Primavera a Frontone

Informazioni utili, date e orari della manifestazione

La bella stagione è ampiamente arrivata anche ae come ogni anno, ma con qualche novità in più a ogni edizione, si rinnova il palpitante appuntamento con, manifestazione che include la, prelibatezze assolute in terra marchigiana.Nella “Svizzera delle Marche” (come viene consuetamente denominato Frontone) sono attesi per ilcentinaia di visitatori allettati dalle tanteorganizzate e daiche si arricchiscono di svariate proposte e iniziative. Il consorzio, per esempio, condurrà i turisti alla scoperta dei funghi e delle erbe assai abbondanti alle pendici del protettivo monte ma anche in quota, ed è di per sé già una bella esperienza salire con ladi ultima generazione e una vista panoramica da urlo fino alch’è una meta di ristoro suggestiva dall’alto dei suoi 1.400 metri s.l.m. Proprio all’interno della struttura, il momento prandiano delè incentrato sul sapore inconfondibile dei funghi spignoli, seppur non mancheranno accostamenti caserecci, formaggi, salumi e molte altreLasarà la protagonista speciale della, che coinvolgerà in uno speciale tour per le vie del paese cordoni di persone insieme ad alcune delle migliori realtà ricettive locali pronte a ricevere importanti riconoscimenti per il loro operato: sono la “”, il “” e l’. Lunga la lista di prodotti di montagna e ricette preparate nel corso del, progetto che vede la coesa partecipazione (e collaborazione) di enti qualiQuesta kermesse del gusto, che fa tappa nell’ameno paese in provincia di Pesaro Urbino , coniuga i più tradizionali approcci al territorio e al paesaggio, turismo lento, natura, passeggiate, biciclettate e visita ai castelli della zona passando da boschi incontaminati e località sparse. Frontone veste l’abito di gala ospitando la, in cui si possono trovare le vere birre artigianali di montagna, i tartufi più pregiati, il buon vino di visciola e, naturalmente, il fungo spignolo.Sapori e Profumi di PrimaveraFrontone (Pesaro Urbino).18-19 maggio 2019.tutto il giorno.ingresso libero.sagra enogastronomica.contattare la Pro Loco di Frontone al tel. 331/8480063 o inviare una e-mail all’indirizzo prolocofrontone@gmail.com Uscire a Fano dall’Autostrada A14, proseguire sulla SS 3 in direzione di Roma, procedere sulla SS 73 bis e, dopo aver attraversato Cagli, raggiungere Frontone; non disponendo di una propria stazione, il borgo si appoggia a quelle più vicine, che sono quelle di Fossano di Vico (40 km), Fabriano (40 km) e Fano (60 km), con collegamenti garantiti dalle autolinee Bucci e Vitali; l’aeroporto di Ancona dista 85 km circa dalla località.Scopri i principali eventi nella Marche