Il mercatino di Natale a Frontone, nel Castello di Babbo Natale nelle Marche

Tra i mille modi di vivere il Natale e prepararsi al suo festeggiamento, perché non sceglierne uno che lega storia e tradizione all'originalità e alle atmosfere magiche? Basta organizzare una gita a(provincia di Pesaro e Urbino), piccolo comune nel territorio a metà strada tra, oasi di pace e buone tradizioni, anche gastronomiche, dove ogni anno si svolgono i tradizionalisi svolge per tre date, rispettivamente il. La manifestazione fa parte del cartellone di eventi natalizi denominato "Il Natale che non ti aspetti" che coinvolge le principali località della provincia di Pesaro e Urbino.Ilrisale all'XI secolo (pieno anno 1000 d.C.) e possiede tutte le caratteristiche che allora si addicevano ai manieri medievali: contornato da un borgo di pietra calcarea, in cima al monte Catria (1701 metri) e utilizzato prima come residenza nobiliare (dalle famiglie dei Montefeltro e Della Porta) e poi come scenario per matrimoni, banchetti e altri eventi come il mercatino di Natale.Durante il periodo del mercatino natalizio i visitatori possono arrivare al castello grazie alla navetta collegata con il centro del paese, e saranno immediatamente accolti dall'arte con la scultura (realizzata dall'artista Dall'Osso) di un cavallo in filo di ferro e rame che pare salutare gli ospiti e i luoghi circostanti.Una volta entrati nel castello si rimane sorpresi dalla quantità di cose buone e belle da acquistare o mangiare: passeggiando per le grandi stanze si potranno trovare, vin brulé e oggetti artigianali in legno, decorazioni per gli alberi di Natale e i presepi e tanto artigianato locale.Sul trono di Babbo Natale i bambini possono fare una foto con l'omone barbuto, mentre all'esterno è allestito uno spazio di animazione per i bambini con le casette in legno, l'illuminazione e la musica diffusa. Il percorso si estende dal castello alla chiesa, al Piazzale Belvedere, dove la navetta scarica gli ospiti.

Nome: Nel Castello di Babbo Natale

Dove: Castello Della Porta, Frontone (Pesaro e Urbino).

Date: 4-8-11 dicembre 2022.

Orari: dalle 11 alle 19:30.

Prezzo: intero 4 €;

gratis per i bambini sotto gli 8 anni.

I biglietti possono essere acquistati direttamente all’ingresso del Castello o alla partenza della navetta in Piazza Municipio.

Programma:

Domenica 4 dicembre: esibizione del Coro polifonico di Cagli.

Giovedì 8 dicembre: musica con il gruppo La Pasquella di Varano.

Domenica 11 dicembre: letture per bambini a cura dei volontari “Nati per leggere”.

In tutte le date: laboratorio di pittura su ceramica a cura di Maiolinda.

Maggiori informazioni e programma completo sul sito del Comune e sulla pagina Facebook dedicata.



Come arrivare: in auto percorrendo l'autostrada A14 Bologna-Taranto. Uscita Fano e superstrada Fano-Grosseto per chi viene da nord; uscita Marotta-Mondolfo ed SP424 direzione Pergola per chi arriva da sud.

In treno si può scendere alla stazione di Fossato di Vico (PG) o alle stazioni di Fabriano (AN) o Fano (PU). Da lì si prosegue poi per Frontone con le autolinee Bucci o Vitali.

In autobus: le autolinee Bucci o Vitali collegano molti comuni dell'Umbria e delle Marche con Frontone.

In aereo: gl aeroporti più vicino sono il F.Fellini di Rimini o R.Sanzio di Ancona.

Dove parcheggiare: la salita è obbligatoria con la navetta da Piazza Municipio. L'auto può essere lasciata nei pressi della piazza, da dove poi si attende la navetta gratuite che conduce al castello.

Chi arriva in camper può disporre dell'ampia area parcheggio attrezzata nei pressi del centro di Frontone.



