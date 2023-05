Il Maggio Sermonetano

Informazioni, date e programma del Maggio Sermonetano

la primavera esplode letteralmente in una festa che dura tre settimane: è la XXVIII edizione del, una manifestazione ricca diin uno dei più beila rassegna porta in paese di tutto un po’:oltre a un’infinità didivertenti con buone dosi diI vicoli e le piazze del centro accolgono ospiti di ogni tipo (nelle scorse edizioni ricordiamo tra gli altri Vinicio Capossela, Luigi Lo Cascio, Eugenio Bennato, Ascanio Celestini e Peppe Barra) per unche è come sempre ricco e variegato (vedi dettagli nello specchietto riepilogativo qui sotto).A organizzare l'evento è l’Associazione Maggio Sermonetano sostenuta dal Comune di Sermoneta.Maggio Sermonetano - Spettacoli in stradaSermoneta (Latina).dal 7 al 28 maggio 2023.gratuito.Domenica 7 maggioOre 10/20 Apertura spazi espositivi.Loggia dei Mercanti (7-14-21-28 maggio):- “Terra Madre” istallazione a cura di Cristina Baldassarre-"Il mio Mare" opere di Sandro Arcieli- Ricordi - mostra fotografica a cura di Dante De Santis- Pittura di Francesco PetrianniPiazza del Popolo dal 7 al 28 maggio:“I figli di Butuceni”, fotografie di Sara Aliscioni.Ore 15:30 “fiori di argilla” Laboratorio per ragazzi e adulti con la creta a cura dell’associazione William Morris (7/14/21/28 maggio).Ore 17:30 Piazza del Popolo: “Fanfaroma”, la banda in strada nelle vie del paeseOre 19 Jàmm Jam “Musica dalla tradizione popolare”.Sabato 13 maggioOre 17:30 Belvedere “la festa della mamma”: Orchestra dell'IC Donna Lelia Caetani.In collaborazione con Unitre Sermoneta, l’istituto scolastico comprensivo Lelia Caetani e centro anziani di Sermoneta centro storico.Domenica 14 maggioOre 10/20 Apertura spazi espositivi.Ore 17:30 Piazza del Popolo ITAFRIKBAND “musiche dal mondo”.Piazza San Lorenzo: “Filia Trio” musica tradizionale dal mondo.Cortile del Palazzo Comunale: spazio per giovani musicisti.Ore 19:30 Belvedere spettacolo musicale “O SUD E' FESSO".Ore 21 Apertura della parata finale - musica d’autore.Domenica 21 maggioOre 10/20 Apertura spazi espositivi.Loggia dei Mercanti: Matto Come un Cavallo, collettiva degli Artisti di Montemario (21 e 28 maggio).Ore 17:30 Spettacoli in strada:Piazza del Popolo “duo metrò”.Cortile del Palazzo Comunale spazio per giovani musicisti. Cellophoria quartetto.Ore 18 Presentazione della Fiaba in Musica “Sonaglina”.Loggia dei Mercanti: La Strada del Vino della Provincia di Latina. Degustazione con le cantine del territorio.Ore 20:30 Belvedere: concerto “Tuparuia” World music meets ancestral and contemporary sounds.Venerdì 26 maggioOre 18:30 Belvedere: orchestra e coro G. Cena di Latina.Domenica 28 maggioOe 10 Chiesa di San Michele Arcangelo:“la liuteria a Sermoneta”, concerti esposizione e prova degli strumenti a cura delle associazioni: William Morris, Rosso Rossini, A.N.L.A.I e associazione Nazionale Liuteria Artistica Italiana;allestimento della mostra di liuteria e incontro con la classe di chitarra con il liutaio Pietro Melia (visita al laboratorio con spiegazione del lavoro del liutaio).Ore 12 Prova pubblica degli strumenti esposti a libera partecipazione al concerto.Ore 16 Prova pubblica degli strumenti esposti a cura dei Maestri Francesco Taranto e Salvatore Rotunno.Ore 17 Esibizione degli allievi del'I.C. Fontanile Anagnino di Roma.Ore 18 Concerto "Omaggio a Massimo Gasbarroni".Ore 19:30 Concerto conclusivo della manifestazione a cura di Salvatore Rotunno, Marco Orfei e Marco Cecilia.Ore 17:30 Spettacoli in strada.Piazza del Popolo: Drumdance&sing.Piazza San Lorenzo “AGAVE quartetto”.Ore 20:30 Belvedere: concerto Daniele Sepe - “Conosci Victor Jara”.Maggiori informazioni e programma completo sono disponibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.dall’Autostrada Roma – Napoli uscire a Valmontone e procedere sulla strada statale fino a Sermoneta.Dalla stazione ferroviaria di Latina si continua con autobus extraurbani.L’aeroporto di Roma Fiumicino è quello di riferimento.