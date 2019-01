La Sagra della Polenta a Sermoneta

Informazioni utili, date e orari della sagra

All’inizio dell’anno è già tempo di gastronomici appuntamenti in quel di, incantevole borgo medievale che sorge alle pendici dei Monti Lepini in prossimità del suo capoluogo di provincia, Latina . Il 17 gennaio ricorre lama si celebra laal fatidico giorno: l’aria profuma di buono perché arriva anche la, un pezzo di tradizione irrinunciabile per una popolazione che qui sa mangiare, godersi la vita e apprezzare i tesori della propria terra.Protagonisti sono idel borgo, chiamati a preparare le antiche ricette paesane afferenti la secolare pietanza che in tempi non sospetti trionfava nelle abitazioni delle famiglie contadine più povere. Oggi la polenta è diventata una specialità prelibata, in auge fin dal ‘500 (il seme lo fece conoscere, esiliato per lungo tempo a Mantova e tornato a Sermoneta dopo la morte di, che tempo prima lo aveva scomunicato) e ora abbinata a carni saporite, in primis la salsiccia di suino con la quale forma un connubio pressoché perfetto.La sagra corrisponde a una piacevolissima misticanza di sapori unita a sprazzi sinceri di folklore e chicche di cultura, un bagaglio prezioso per Sermoneta, che ilè già sveglia alle 6 del mattino, l’ora in cui i cuochi cominciano ad accendere il fuoco a legna preposto a scaldare i paioli di rame ove la polenta viene cotta lentamente. La manifestazione, tuttavia, apre ufficialmente i battenti alle ore 10.00 in concomitanza con laofficiata nella, da cui esce al termine della funzione il simulacro di Sant’Antonio Abate, portato inper le vie del paese.Laavviene alle ore 12.30, preliminare alla distribuzione dei piatti di polenta condita con ragù e salsiccia. Alle ore 15.00 si chiude con lo. La sagra è organizzata dal 1978 dall’Sagra della PolentaPiazza del Popolo - Sermoneta (Latina).20 gennaio 2019.dalle ore 10.00.ingresso gratuito.sagra gastronomica.consultare il sito ufficiale dell’Associazione Festeggiamenti del Centro Storico.contattare l’associazione organizzatrice chiamando il tel. 0773/30330 o inviando una e-mail all’indirizzo feste.sermoneta@libero.it Da Roma imboccare l’Autostrada Roma – Napoli, uscire a Valmontone e proseguire in Statale fino a Sermoneta; dalla stazione ferroviaria di Latina si continua a bordo di autobus extraurbani; l’aeroporto di Roma Fiumicino è quello di riferimento.Scopri i principali eventi del Lazio