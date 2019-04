La Mostra su Umberto Brunelleschi a Montemurlo, Centro Giovani

La mostra in breve

Informazioni utili, date, orari per visitare la mostra

Calendario delle aperture

Aprile 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Maggio 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Giugno 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Inaugurata e pronta ad accogliere i visitatori la mostra dedicata adalla sua città natale, Montemurlo è infatti sede della rassegna “”, allestita presso ilL’iniziativa è curata dae intende omaggiare il grande artista proprio in occasione dei, concentrandosi sulladi uno dei maggiori esponenti dell’E’ un’arte preziosa ed elegante quella di Umberto Brunelleschi, testimoniata in questa mostra dai materiali utilizzati e dal raffinato talento che caratterizza, ma anche lee ivisionari presenti nei: daldel, per esempio.Un percorso artistico e umano contraddistinto da incontri importanti quello dell’artista, che afrequenta l’e si avvicina a due figure che avranno grande significato per il suo cammino; questi sono, con i quali si trasferirà nella magicadove vivrà un momento di svolta e dove si aprirà la fase di splendore e successo internazionale., ma ancora, per esempio, sono le figure con cui Umberto Brunelleschi si relaziona e che frequenta, con i quali lo scambio e il confronto diventano preziosi. Lofin dai primi tempi e raggiunge molto presto altissimi livelli incontrando il favore e l’amore del pubblico, Brunelleschi emerge infatti tra molti e ilè richiesto e. Splendide le copertine selezionate ed esposte come “” dele “” dele ancora ie glirealizzati per laUna preziosa mostra da non perdere, dal grande fascino e capace di raccontatre un maestro riconosciuto e apprezzato ovunque.La Magia di Umberto Brunelleschi6 aprile-2 giugno 2019Centro Giovani di Montemurlo (Prato)venerdì 13/15-19; sabato domenica e festivi 10-13 / 15-19ingresso a offerta liberaScopri le mostre d'arte in Toscana