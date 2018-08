La Sagra dell'Uva a Montemurlo

Informazioni utili, date, orari per partecipare alla sagra

Calendario delle aperture

Agosto 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Settembre 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Laè la squisita appendice in seno alla tradizionaleche si tiene ogni anno adall’ultimo mercoledì di agosto e per tutta la prima decade di settembre. Lasi svolgerà precisamentee ogni giorno sarà tripudio di musica, buon cibo e divertimento.Un organico nugolo difa da gran contenitore di una sequela di gustosi piatti che incontrano da sempre il gradimento della frangia più popolare, e la carne alla brace è certamente fra i più amati. Insieme a menù ricchi di prelibatezze non possono mancare frotte di pizze, schiacciate e calzoni, consumati anche e soprattutto dai più giovani quasi non ci fosse un domani. Per “favorire la digestione” si deve chiudere in bellezza introitando - laddove lo stomaco consente ancora qualche spazio – succosa uva da tavola e dessert piuttosto nutrienti come bomboloni caldi, crêpes e waffel.Lo scenario di questa festa eccezionale lo offriranno ipresso Via Contardi, che alzeranno il sipario gastronomico ogni sera a partire dalle ore 20.00. Atteso il seguito a base diSagra dell’UvaGiardini della Misericordia – Montemurlo (Prato)dal 29 agosto al 9 settembre 2018dalle ore 20.00accesso gratuitosagra gastronomicacontattare la Confraternita della Misericordia al tel. 0574/798867 o all’indirizzo mail info@misericordiamontemurlo.it Dall’Autostrada del Sole A1 uscire per prendere l’Autostrada A11 in direzione Livorno, poi uscire all’altezza di Prato Ovest e immettersi sulla SP 126 che continua fino a destinazione attraversando prima Prato e subito dopo Ponte Bocci; la stazione più vicina è Prato Centrale, dalla quale bisogna proseguire con le autolinee Cap o Lazzi; l’aeroporto di Firenze dista 20 km dalla cittadina.Scopri tutte le sagre della Toscana