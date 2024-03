Le tappe di Valtellina in Festa 2024

22-23-24 marzo 2024 in Piazza Risorgimento a Seregno (MB) per il primo weekend di Primavera tre giornate imperdibili dedicati alla cucina valtellinese con la 34° edizione di Valtellina in Festa. Orari: venerdì dalle ore 18 a tarda sera (solo cena), sabato dalle ore 11 a tarda sera (pranzo, aperitivo e cena), domenica ore 11-16 (pranzo e merenda).

in Piazza Risorgimento a (MB) per il primo weekend di Primavera tre giornate imperdibili dedicati alla cucina valtellinese con la 34° edizione di Valtellina in Festa. Orari: venerdì dalle ore 18 a tarda sera (solo cena), sabato dalle ore 11 a tarda sera (pranzo, aperitivo e cena), domenica ore 11-16 (pranzo e merenda). 12-13-14 aprile 2024 ad Agrate Brianza (MB). Orari: venerdì dalle ore 18, sabato dalle ore 11 a sera (orario continuato a pranzo e cena), domenica dalle ore 11 al pomeriggio (solo pranzo).

è una manifestazione itinerante, un format dedicato allache propone per ogni località tre giorni di gusto e divertimento da non perdere, sempre a. Si parte a fine marzo 2024 e si prosegue nei messi successivi con tante tappe che vengono annunciate strada facendo.La kermesse propone bresaola e sciatt, salumi e pizzoccheri, polenta liscia e taragna, salsiccette e formaggi, spezzatino e funghi, dolci e tante altre golosità. È un'occasione di convivialità tra i prodotti tipici del territorio della, il profumo dei suoi "grandi rossi" e i sapori della cucina genuina. Oltre al servizio bar e ristorazione, c'è spazio anche per le birre tradizionali e vini selezionati,e mercatino dei prodotti tipici.ingresso gratuito. Non è necessaria la prenotazione.maggiori informazioni e il programma completo degli appuntamenti sono disponibili su questa questa pagina Facebook degli organizzatori.