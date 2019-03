La Mostra Icons di Steve McCurry a Campobasso, palazzo ex Gil

Cosa aspettarsi dalla mostra

E’ Campobasso che presenta la splendida mostracon lerealizzate dal grande fotografo che ha immortalato i, i sorrisi, la disperazione e la poesia presente in ogni vicenda umana, soffermandosi su contrasti, gioie e sofferenze, compresi gli orrori della guerra.i ritratti e gli scatti di momenti carichi di sentimenti contrastanti saranno in mostra per il grande pubblico, a testimoniare l’intero percorso artistico di SteveMcCurry e del pathos che il suo lavoro è in grado di suscitare.La mostra, che è stata strutturata e pensata dallo stesso artista con la curatricee voluta da, ha già conquistato più e più volte il grande pubblico in Italia e all’estero, continuando il suo splendido cammino nel meravigliosoUn percorso che dura da quarant’anni quello di McCurry e che si è concentrato sulle vicende umane, le gioie e i dolori dell’umanità, osservando e scovando la poesia negli angoli più lontani e l’intensità tra i volti e le storie di donne, uomini e bambini segnati dalla vita.Prima tra tutte l’che ha fatto il, capace di rapire e affascinare chiunque la osservi: lo sguardo colto dal grande fotografo parla di tutta la complessità e sofferenza del popolo afgano, uno scatto realizzato in pochi secondi destinato a raccontare una storia di immenso dolore al mondo intero.E’ infatti proprio ilfotografico che qui si comprende, è unquello in cui èche testimonia le sofferenze umane di popoli tanto lontani e allo stesso tempo ne sottolinea la dignità.Una mostra preziosa, dal grande valore culturale, da non perdere.“Icons” di Steve McCurry26 gennaio - 28 aprile 2019Palazzo ex Gil, CampobassoMartedi - venerdì 10:00 - 13:00 / 17:00 - 20:00Sabato, domenica e festivi 11:00 - 20:00intero euro 12,00Scopri tutte le mostre e gli eventi in Molise