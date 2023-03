La Mostra fotografica di Vivian Maier a Conegliano, Palazzo Sarcinelli

Chi era Vivian Maier

Informazioni utili, date, orari e prezzi biglietti della mostra

, rigorosamente in bianco e nero: questa la selezione dell’in mostra a Conegliano presso ila partireè il titolo dell'esposizione fotografica a cura diin collaborazione con Tessa Demichel e Daniel Buso, rappresenta un’ottima occasione per conoscere o meglio “ritrovare” ladiche dalla metà del Novecento scelse di raccontare il proprio presente e la propria quotidianità armata solo di una(ma poi passò a Leica), senza mai però pubblicare o condividere uno solo degli scatti prodotti.Solo la sua morte, avvenuta nel, e l’opera di– l’agente immobiliare che acquistò parte dell’archivio della Maier confiscato per un mancato pagamento e che da quel momento si dedicò al ritrovamento del materiale mancante – hanno reso possibile la condivisione del lavoro della fotografa con il mondo intero. Il patrimonio di Vivian conta oggi oltre, testimonianza di un lavoro di documentazione frenetico e febbrile lungo tutto una vita.sono organizzate ini: la prima dal titolosi riferische agli scatti in cui Vivan Maier ritrae la propria silhouette, creando interessanti giochi di ombre e luci. La seconda sezione ha il titolo di: qui l'autrice impiega diverse ed elaborate modalità per collocare sé stessa al limite tra il visibile e l’invisibile, il riconoscibile e l’irriconoscibile, con sfuocature e sfumature che rendono le inquadrature particolarmente intriganti. Infine nella sezionesono gli specchi a essere i protagonisti assoluti degli autoritratti dell'artista.La quantità di scatti e l’originalità dei soggetti ci dicono molto sulla Maier e sullaattraverso un obbiettivo, ma nulla sul perché abbia scelto di conservare gelosamente per sé questo approccio alla vita.Un mistero ancora più difficile da decifrare vista la scarsità di notizie sulla vita privata della; di certo c’è poco, la Maier nacque a New York City nel 1926 ma i suoi genitori, mamma francese e padre austriaco, si separarono molto presto. Forse un primo possibile avvicinamento al mondo della fotografia si ebbe grazie a, fotografa di successo, con cui mamma e figlia condivisero l’appartamento nel 1930. Nei decenni successivi, di certo ci sono, nella regione del Champsaur nelle alpi francesi, come confermano scatti di stampo bucolico ritraggono panorami montani.Negli anni Cinquanta visse a New York e lavorò quasi certamente per alcune famiglie benestanti dell’Upper West Side. L’archivio fotografico relativo a questo periodo della sua vita presentache con molta probabilità accudiva come bambinaia ma non solo.cheAl centro del suo lavoro c’è; siamo nel dopoguerra e New York è destinata a confermare il proprio ruolo di centro culturale e la propria dimensione mondiale, eppure Vivian con il suo occhio attento documenta in modo naturale anche le incertezze di questa trasformazione: palazzi in demolizione, idranti rotti, operai al lavoro, ragazzi a zonzo, ubriachi e barboni abbandonati lungo le strade. Dopo New York, di certo c’è infine il trasferimento a Chicago , del 1956, città dove lavorerà come bambinaia fino agli anni Novanta.Poche anche le testimonianze che possono aiutare a conoscere qualcosa di più sulla sua personalità.che curava poco l’aspetto e il modo di vestire, si esprimeva in modo schietto e diretto; era una persona estremamente curiosa, desiderosa di conoscere e sperimentare “cose” nuove e i viaggi in Francia non furono gli unici, nel 1957 partì per il Sud America e nel ’59 fu la volta dell’Estremo Oriente.Vivian potrebbe essere definita oggi come: cartoline di viaggio, articoli di giornali, figurine di baseball e molto altro ancora; tutto materiale ritrovato nei suoi tanti scatoloni a volte talmente ingestibili da doverli lasciare in qualche deposito. Ebbe bisogno di lavorare fino alla fine dei suoi giorni e i solleciti delle persone che gli avevano prestato del denaro indicano una vecchiaia passata in ristrettezze economiche.Vivian amava condividere le proprie conoscenze con le persone con cui interagiva, per primi i bambini che accudiva, eppure, il suo prezioso tesoro, il proprio sguardo al mondo. Per ironia della sorte, il suo lavoro ebbe invece una diffusione virale grazie alla condivisione di alcune immagini postate su Flickr dallo stesso Maloof.Sito ufficiale

Nome: Vivian Maier. Shadows and Mirrors

Dove: Palazzo Sarcinelli, Conegliano (Treviso).

Date: dal 23 marzo all'11 giugno 2023.

Orari: il 23 marzo 2023 ore 14-19;

dal 24 marzo al 11 giugno 2023 (dal giovedì alla domenica e festivi): ore 10-13 e 14-19.

Aperture straordinarie: 9, 10, 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno: ore 10-13 e 14-19 (la biglietteria chiude 30 min. prima).

Prezzi: € 13,00 biglietto intero; - € 11,00* biglietto ridotto, gratuto i bambini con meno di 6 anni.

Audioguide incluse nel prezzo della mostra.

